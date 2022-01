Lille: très ferme pour Botman, Létang fait le bilan du mercato

À l’occasion de la présentation d’Hatem Ben Arfa ce mercredi, le président de Lille Olivier Létang a dévoilé la suite des évènements pour le mercato du club. D’après le dirigeant des Dogues, qui assume de ne pas avoir laissé partir Sven Botman, les Nordistes ont "un effectif complet".

Le mercato de Lille pourrait bien avoir pris fin ce mercredi, avec l’officialisation de la venue jusqu’à la fin de la saison d’Hatem Ben Arfa. Depuis le début du mois de janvier, l’effectif de Lille a changé, surtout au niveau de l’attaque, secteur dans lequel Jonathan Ikoné et Yusuf Yazici ont plié bagage pour rejoindre la Fiorentina et le CSKA Moscou.

Edon Zhegrova est arrivé, suivi donc par Hatem Ben Arfa. Interrogé par la presse sur la suite des évènements, le président Olivier Létang a laissé clairement entendre que l’effectif n’avait plus vraiment besoin de retouches: "On ne sait jamais ce qu’il peut se passer d’ici la fin du mercato (…) On a un effectif de grande qualité, bien équilibré Il me semble qu’on a un effectif complet."

Après une première partie de saison peu évidente avec une actuelle dixième place, les Lillois doivent inverser la tendance pour occuper, à la fin de la saison, les places qualificatives pour une Coupe d’Europe. Tout en jouant un huitième de finale de Ligue des champions dantesque contre Chelsea.

"Pour Sven (Botman) on n’a pas ouvert la porte à des discussions"

Annoncé sur les tablettes de Newcastle, Sven Botman ne devrait pas quitter Lille cet hiver. Son président a une nouvelle fois confirmé ne pas être ouvert aux discussions pour le défenseur: "Je me suis déjà exprimé sur le cas de Sven, en disant qu’on voulait garder nos meilleurs joueurs. Pour Sven, on n’a pas ouvert la porte à des discussions parce qu’on voulait le garder."

Alors que le match aller de Ligue des champions contre Chelsea approche à grand pas, l’ancien directeur sportif du PSG attend beaucoup de sa nouvelle recrue Ben Arfa: "Hatem a des qualités très rares, le déséquilibre et aujourd’hui avec l’expérience de donner le tempo d’un match (…) C’est un profil que nous n’avions pas dans notre effectif. Je dis souvent que c’est un accélérateur de particules."