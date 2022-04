Lille-Bordeaux: vive altercation entre Gourvennec et Ben Arfa dans les vestiaires ?

Selon les informations de Téléfoot, Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec auraient eu une vive altercation après le nul concédé face à Bordeaux, samedi (0-0).

Ça a chauffé dans le vestiaire lillois après le nul face à Bordeaux (0-0). Selon les informations de Téléfoot, une vive altercation aurait eu lieu samedi entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa. Le contexte de ce clash n’a pas été révélé mais le temps de jeu de Ben Arfa pourrait être le point de départ de cette discussion musclée. Entré à la 78e minute de jeu, l'ancien bordelais s'est une nouvelle fois contenté d'un bout de match, lui qui n'a disputé que 303 minutes en Ligue 1, pour une seule passe décisive, contre le PSG, le 6 février dernier.

Fonte admet les tensions

Des tensions confirmées par José Fonte en zone mixte. "C’était tendu dans le vestiaire. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux. C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile. On a besoin de gagner le prochain match, insiste-t-il. On va se concentrer sur cet objectif, prendre les trois points. Bordeaux, c’est passé, on ne peut plus rien faire. On peut seulement gagner contre Angers, ce qui nous permettrait d’oublier ce match."

Avec ce match nul, Lille réalise une mauvaise opération comptable dans la course à l'Europe, alors que Strasbourg, Lens, Monaco et Lyon jouent ce dimanche.