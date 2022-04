Lille: comment le ton est monté entre Ben Arfa et un coéquipier, puis avec Gourvennec

Après le nul face à Bordeaux (0-0), la tension était à son comble dans le vestiaire lillois. Hatem Ben Arfa s'est disputé avec un coéquipier, avant d'avoir une discussions musclée avec Jocelyn Gourvennec.

Comme indiqué par Téléfoot, et confirmé par RMC Sport, une altercation a bien éclaté hier entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa. Tout cela s'est passé à la fin de la rencontre, au moment du retour des joueurs lillois dans leur vestiaire. Une première dispute a eu lieu entre Hatem Ben Arfa et un de ses coéquipiers. Jocelyn Gourvennec a été obligé d'intervenir, et c'est à ce moment-là qu'une discussion musclée s'est installée entre l'entraîneur du LOSC et son attaquant. Le calme est ensuite revenu très rapidement. Une source précise qu'un "comportement inapproprié a été constaté et que cela a été réglé en interne."

Ben Arfa très peu utilisé

Le contexte de ce clash n’a pas été révélé pour l'instant mais le temps de jeu de Ben Arfa pourrait être le point de départ de cette discussion musclée. Entré à la 78e minute de jeu, l'ancien bordelais s'est une nouvelle fois contenté d'un bout de match, lui qui n'a disputé que 303 minutes en Ligue 1, pour une seule passe décisive, contre le PSG, le 6 février dernier.

Après le nul décevant contre la lanterne rouge, Jocelyn Gourvennec a regretté le manque de spontanéité et d'efficacité de ses joueurs après la rencontre. "On marque trois fois, il y a trois fois hors jeu mais ça se joue à rien. Il y a un peu de maladresse, de manque de justesse et de manque de réussite. On a eu un jeu imprécis et on a manqué de spontanéité, même si on a mis la pression. On manque d'efficacité, c'est notre problème ce soir (samedi). C'est une contre-performance car on doit faire mieux que ça face au 20e. C'est un accroc, il faudra qu'on récupère ces points perdus ailleurs pour terminer plus haut."