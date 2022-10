Lille-Lens: David offre le derby aux Lillois et brise l’invincibilité des Sang et Or

Lille s’est imposé face à Lens, ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1 (1-0). Au terme d’un match rugueux, les Dogues ont fait la différence grâce à un penalty de Jonathan David. Ils en profitent pour se rapprocher du haut de tableau. Les Sang et Or manquent l’occasion de monter sur le podium et chutent après une longue série d'invincibilité.

Des tacles virils, des coups de sifflet et des actions hachées. Le derby entre Lille et Lens a d’abord ressemblé à une bataille rangée, ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1 (1-0). Les voisins nordistes ont montré les muscles au stade Pierre-Mauroy, obligeant François Letexier, a distribué les cartons jaunes pour refroidir tout le monde en début de rencontre. André Gomes, Jose Fonte, Facuno Medina ou Benjamin André ont tour à tour été avertis. De quoi calmer un peu les esprits...

Chevalier a repoussé le penalty de Sotoca

Au terme d’un duel intense mais cadenassé, ce sont finalement les Dogues qui l’ont emporté face à leurs meilleurs ennemis. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Jonathan David. L’attaquant canadien a profité d’un accrochage de Massadio Haïdara dans la surface, pour marquer sur penalty juste avant la pause (44e). Son septième but en dix apparitions cette saison. De quoi récompenser les intentions des joueurs de Pablo Fonseca, qui ont tenté 11 tirs (dont 4 cadrés), même si les visiteurs ont eu la possession (56%). Timothy Weah est même passé tout près de doubler la mise dans le temps additionnel.

Les hommes de Franck Haise peuvent tout de même nourrir des regrets après ce derby, car ils ont eu des occasions pour faire trembler les filets. Mais Florian Sotoca a vu son penalty arrêté par Lucas Chevalier, après un tacle de José Fonte sur Deiver Machado (15e). Le gardien lillois a ensuite repoussé toutes les tentatives adverses, à l’image de son arrêt exceptionnel sur une frappe d’Alexis Claude-Maurice, alors que le ballon filait en lucarne (71e).

"On se devait de gagner", savoure Ounas

Portés par leurs supporters, les Dogues ont tenu jusqu’au bout face aux assauts lensois. A noter que la rencontre a failli être interrompue en début de seconde période, en raison de jets de projectiles et de fumigènes sur le terrain (le speaker a lancé un appel au calme au micro). Il faut également saluer la prestation d’Adam Ounas, qui a amené beaucoup de danger sur son aile droite, avec sa technique et ses percussions tranchantes. "On se devait de gagner ce derby, face à un adversaire difficile. C’est magnifique. On est contents", a réagi l’international algérien sur Prime Video.

Grâce à ce succès, le premier face à Lens lors des quatre dernières confrontations, le Losc remonte à la 7e place du classement et se rapproche des équipes de tête. Prochain rendez-vous vendredi à Strasbourg (21h). Pour les Artésiens, en revanche, c’est un coup d’arrêt. Les coéquipiers de Seko Fofana ne s'étaient pas encore inclinés cette saison. Ils restaient même sur dix-sept matchs consécutifs sans perdre et manquent la possibilité de monter sur le podium devant l’OM, en restant 4es. Ils tenteront de relever la tête samedi prochain contre Montpellier (21h).