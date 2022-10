EN DIRECT - Ligue 1: quinze supporters de Montpellier interpellés après les incidents au Stadium

La 10e journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec Lyon-Toulouse, un mathc crucial pour Peter Bosz et son groupe. Marseille (face à Ajaccio) et Paris (à Reims) vont enchaîner entre deux matchs de Ligue des champions. Le week-end se concluera par le derby du Nord entre Lille et Lens.

Quinze supporters de Montpellier interpellés Quinze supporters du club de football de Montpellier ont été interpellés ce dimanche à Toulouse à la suite d'incidents survenus pendant la défaite de leur club en Ligue 1 face au TFC (4-2), a appris l'AFP de source policière. Ils ont été placés en garde à vue, sauf deux d'entre eux, mineurs, qui ont été relâchés, selon la même source. Le match comptant pour la 9e journée de L1 a été interrompu pendant quinze minutes après que les forces de l'ordre sont intervenues à l'aide de gaz lacrymogènes dans la zone du stade réservées aux supporteurs de Montpellier. >> Plus d'infos ici



Bosz ne se sent pas menacé après la défaite à Lens Battu à Lens, l'OL a enchaîné une quatrième défaite consécutive en Ligue 1, une première depuis 1991. Malgré le début de saison catastrophique des Lyonnais (7e avec 13 points), Peter Bosz ne se sent pas menacé. "Pour moi tous les matchs sont clé. La pression est toujours là à Lyon", a-t-il déclaré en conférence de presse. >> Lire les déclarations de Peter Bosz après la défaite à Lens



Le programme de la 10e journée Vendredi 7 octobre 21h: Lyon-Toulouse Samedi 8 octobre 17h: Marseille-Ajaccio 21h: Reims-PSG Dimanche 9 octobre 13h: Montpellier-Monaco 15h: Nice-Troyes // Brest-Lorient // Angers-Strasbourg // Clermont-Auxerre 17h05: Rennes-Nantes 21h: Lille-Lens



Bonjour à tous Bienvenue sur ce live pour suivre toute l'actualité des clubs de Ligue 1 avant la 10e journée, qui s'ouvre vendredi 7 octobre avec Lyon-Toulouse.