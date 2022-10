Lille: Létang promet des "explications en interne" avant le derby contre Lens

Battu par Lorient lors de la 9e journée de Ligue 1 (2-1), Lille ne compte que 13 points. Au-delà de l'aspect comptable, le comportement des Dogues n'a pas du tout plu à Olivier Létang, le président du LOSC, très remonté en zone mixte.

Olivier Létang ne gardera pas un très bon souvenir de son voyage en Bretagne. Ce dimanche, le LOSC s'est incliné face à Lorient (2-1) et poursuit son début d'exercice très moyen (quatre victoires, un nul, quatre défaites). Les Lillois n'ont toujours pas réussi à tenir 90 minutes sans encaisser de but. Avec 13 points, les Dogues perdent un peu de terrain sur les places européennes.

Dans un match enlevé malgré des rafales de crachin breton, Lorient avait vite pris l'avantage sur une erreur de Lucas Chevalier, qui a laissé un tir de Stéphane Diarra rebondir sur Bafodé Diakité (1-0, 9e). Les Dogues ont alors entamé un pressing intense en étant en supériorité numérique, et se sont créé de nombreuses occasions mais ils ont longtemps buté sur une défense acharnée et ont manqué de réussite, d'autant qu'Yvon Mvogo ne laissait rien passer.

"On va s'expliquer en interne"

La performance des Dogues a provoqué la colère d'Olivier Létang. Au coup de sifflet final, le président du LOSC n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. "Je tiens à féliciter les Lorientais, qui ont joué avec leurs qualités, beaucoup de coeur et beaucoup d'énergie. Ce qu'on a fait est inexcusable. On est à 13 points en neuf matchs, il faut que tout le monde se rende compte de la situation. Gagner doit être dans notre ADN, on ne peut pas accepter quelque chose comme ça, a-t-il pesté en zone mixte. Quand vous êtes à 11 contre 10, que vous revenez au score et que vous réussissez à perdre le match (…) c’est inexcusable. On va s’expliquer en interne. Forcément, il faut très très vite une réaction, dès le prochain match qui est un derby (face à Lens). Si on joue comme aujourd’hui, ce n’est même pas la peine de jouer le derby. Il faut qu'on soit beaucoup plus compétitifs. Je ne veux pas parler de faute professionnelle. Gagner, c'est une mentalité. C'est une culture au quotidien de gagner tout ce qu'on fait. Il faut aller chercher d'autres vertus. Il faut avoir une réaction d'ensemble. On ne peut pas se contenter de là où on est. Il faut tous se réveiller."

De son côté, Paulo Fonseca n'a pas caché sa déception après les nombreuses occasions non converties de la part de son équipe. "On ne peut pas échouer comme ça. Nous devrions être plus agressifs. Pas en défense, mais dans les 30 derniers mètres, quand on se créé tant d'occasions. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question de mentalité. Il faut avoir plus la volonté de gagner. Ce n'est pas suffisant de se créer des occasions, il faut marquer. Lorient est une très bonne équipe, mais ils n'ont pas gagné le match, c'est nous qui l'avons perdu", a lancé l'entraîneur lillois, qui a prévenu qu'il fallait passer aux actes. Et ce, dès le derby face à Lens le week-end prochain.