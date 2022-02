Lille-Metz: l’Unecatef défend Antonetti et charge la direction du LOSC dans un communiqué lunaire

Au lendemain d’une fin de match houleuse entre Lille et Metz (0-0), vendredi au stade Pierre-Mauroy, l’Unecatef, le syndicat des entraîneurs, a pris la défense du coach lorrain Frédéric Antonetti, expulsé après s’être embrouillé avec le coordinateur lillois Sylvain Armand.

Du soutien pour Frédéric Antonetti. L’entraîneur du FC Metz est dans l’œil du cyclone depuis vendredi soir et sa fin de soirée chaotique au stade Pierre-Mauroy. A l’issue d’un match sans relief face au Losc (0-0) en ouverture de la 25eme journée de Ligue 1, l’entraîneur des Grenats a perdu son sang-froid. Après s’en être pris à l’arbitre, il en est venu aux mains avec Sylvain Armand, le coordinateur sportif des Dogues. Un coup de sang sanctionné par un carton rouge avant un show "antonettien" en conférence de presse face aux journalistes.

En attendant le verdict de la commission de discipline sur sa sanction, l’Unecatef, le syndicat des entraîneurs, a pris sa défense dans un communiqué publié samedi : "OUI il est sanguin, OUI il est sous pression, OUI le sentiment de l’injustice est chez lui à fleur de peau, OUI il ne supporte pas la provoc, OUI il oublie parfois ce qu’il représente sur son banc, OUI ses réactions sont parfois excessives mais Fred Antonetti exerce depuis des décennies et déjà à l’époque où nous n’étions pas en cage dans notre zone technique."

"On a mis un lion en cage et en plus on vient l’exciter"

Sans nommer Sylvain Armand ni le président lillois Olivier Létang, présents tous les deux à proximité de l’entraîneur messin au moment où la situation a dérapé, l’Unecatef estime que les deux dirigeants lillois ont aussi leur part de responsabilité : "On a mis un lion en cage et en plus on vient l’exciter. Peut-on accepter en silence gentiment la pression de l’adversaire sur l’arbitre dans un match tendu qui peut décider du sort d’une saison ? Personne n’excuse la violence mais il faut aussi peut être regarder du côté des provocateurs qui, on se pose la question, se trouvaient juste devant les portes de la cage ? Que faisaient le délégué et le 4ème arbitre si zélés d’habitude à faire régner la paix sur et autour des bancs ???"

Et l’Unecatef de conclure : "Fred sera sanctionné c’est évident et il ne pourra pas être auprès de ses joueurs pour les soutenir dans cette période difficile mais les dirigeants responsables pourront continuer de siroter une coupe de champagne dans la loge présidentielle, à quand les interdictions de stade ? L’UNECATEF défend et défendra toujours les entraineurs officiellement ou non, pas aveuglément bien sûr mais en éclairant le dossier sous tous les prismes."