Lille-Strasbourg: Gourvennec très touché par la fronde des supporters lillois

Sifflés en début et en fin de match, les joueurs du LOSC ont vécu un match compliqué face à Strasbourg malgré la victoire (1-0) ce dimanche en Ligue 1. Un contexte que n'a pas apprécié Jocelyn Gourvennec, qui demande l'union sacrée avant les "4 finales" qui attendent Lille pour accrocher l'Europe.

Jocelyn Gourvennec n'a pas vraiment apprécié la grogne des ultras lillois ce samedi après-midi alors que son équipe s'est imposée 1-0 face à Strasbourg. Les DVE, supporters majoritaires du virage nord du Stade Pierre-Mauroy avaient effectivement décidé de faire grève, et sont arrivés volontairement en retard, avant de rester dans la partie haute de la tribune. A coup de banderoles successives, ils ont critiqué les lacunes sportives récentes.

"On savait qu'après le match de Lens le mécontentement serait là"

Après être entrés sous les sifflets, les joueurs ont vu dans les tribunes se succéder des banderoles "Vous avez écrit l'histoire puis la honte, cassez-vous", "Les branleurs, les starlettes, les mercenaires, vous ne méritez plus ce maillot", "Vous avez écrit l'histoire puis la honte, cassez vous", "De la fierté à la honte, bougez-vous".

Certains joueurs comme Jonathan David ont été sifflés personnellement et Jocelyn Gourvennec a été visé par des "Gourvennec démission" dès le début de la partie. A l'issue de la rencontre, les joueurs s'étaient tous réunis pour saluer le kop, mais dès lors que le groupe s'est rapproché des DVE, ils ont été copieusement sifflés et ont donc rebroussé chemin.

"On savait qu'après le match de Lens le mécontentement serait là, puis comme on a perdu à la dernière minute contre Reims ça a amplifié aussi la chose, plaide Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d'après-match. C'était un contexte difficile on s'y était préparé, mais c'est toujours plus difficile de jouer dans ce contexte-là. Les joueurs ont été au bout d'eux-mêmes pour arracher la victoire." Malgré le contexte, les Lillois ont effectivement accroché une victoire 1-0 sur le fil, grâce à un but de Celik.

"Je suis content que mes enfants n'aient pas été cet après-midi au stade, ni mon épouse"

L'entraîneur des Dogues, touché mais dans le mauvais sens du terme, se rappelle pourtant que les choses n'étaient pas si terribles il y a de ça quelques jours. "J'ai été très touché il y a 10 jours quand ils scandaient mon nom et ceux de certains joueurs en veille de derby à l'entraînement, on a perdu le derby et maintenant c'est ça. Ca me peine, mais on sait aussi que l'entraîneur est toujours la première cible quand ça va mal."

"J'étais ciblé alors que j'avais à peine signé mon contrat ici, mais je ne peux rien faire si ce n'est travailler avec acharnement, rappelle le Breton. Je ne fais pas grand chose d'autre que de m'occuper du LOSC et je continue." Même s'il assure qu'il va s'enfermer dans le travail afin de redresser la barre et de faire en sorte que les critiques cessent, Jocelyn Gourvennec se dit "content" que ses proches n'aient pas été présents à Pierre-Mauroy lors de ce dimanche mouvementé.