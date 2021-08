Ligue 1: Angers prend la tête du classement, Clermont toujours invaincu

Angers s’est imposé face à Rennes, ce dimanche, lors de la 4e journée de Ligue 1 (2-0). De quoi placer le SCO dans le fauteuil de leader, en attendant le déplacement du PSG à Reims (à 21h). Clermont a fait match nul contre Metz. Strasbourg a décroché sa première victoire.

Angers enfile le costume de leader

Le SCO s’invite au sommet. Les joueurs de Gérald Baticle ont confirmé leur excellent début de saison en s’imposant face au Stade Rennais, ce dimanche, lors de la 4e journée de Ligue 1 (2-0). Dans ce choc entre invaincus, Angers a fait la différence grâce à un but opportuniste de Sofiane Boufal, qui a profité d’une énorme erreur d’Alfred Gomis (57e). "C’est le but le plus facile de ma carrière", a souri l’international marocain sur Amazon Prime Video. Mohamed-Ali Cho (17 ans) a scellé le sort du match en marquant pour la première fois de sa carrière professionnelle. Un succès qui fait du SCO le leader provisoire du championnat, avec un point d’avance sur le PSG (qui se déplacera à Reims à 21h).

Pour les Rennais, en revanche, c’est un petit coup d’arrêt après la qualification cette semaine pour la phase de poules de la Conference League. Les hommes de Bruno Genesio ont évolué la moitié de la rencontre en infériorité numérique, après l’exclusion de Loïc Baldé juste avant la mi-temps (pour deux avertissements). "On s’est fait punir sur des erreurs individuelles. A nous de les gommer et d’avancer tous ensemble", a lâché le capitaine Hamari Traoré sur Amazon Prime Video.

Clermont se place sur le podium

Les Clermontois font le spectacle en ce début de saison. Les joueurs de Pascal Gastien ont fait match nul face à Metz au terme d’une nouvelle sortie séduisante (2-2). Les Grenats pensaient pourtant avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la demi-heure de jeu, après un penalty d’Ibrahima Niane et un csc du gardien Arthur Desmas. Mais les Auvergnats ont trouvé les ressources pour revenir dans la partie grâce un csc de Sikou Niakaté et une réalisation d'Elba Rashani. Avec ce partage des points, le promu se retrouvent provisoirement 3e du classement. Les Messins, qui n’ont toujours pas gagné depuis la reprise, sont pour l’instant 15es.

Lorient résiste à Lens, Strasbourg débloque son compteur

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Lens a été tenu en échec par Lorient (2-2). Les Sang et Or avaient ouvert le score grâce à un superbe coup-franc de Jonathan Clausse, mais les Merlus ont renversé la situation par l’intermédiaire d’Armand Laurienté et Thomas Monconduit. Seko Fofana a finalement remis tout le monde à égalité sur la pelouse de Bollaert. De quoi maintenir l’invincibilité des Lensois, qui prennent provisoirement la 7e place. Les Lorientais, qui n’ont plus gagné à l’extérieur depuis octobre 2020, sont juste devant, au 6e rang.

Strasbourg tient sa première victoire de la saison. Le Racing a pris le meilleur sur le Stade Brestois (3-1), grâce à Sanjin Prcic, un csc de Jean-Kevin Duverne et Adrien Thomasson. Irvin Cardona avait redonné espoir aux Bretons. Grâce à ce succès, les Alsaciens sortent de la zone de relégation (13es). Les Brestois sont provisoirement 17es.