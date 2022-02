Lille-PSG: "c’est le meilleur joueur de la planète", le soulagement parisien après le but de Messi

Le deuxième but de Lionel Messi en Ligue 1, dimanche lors de la victoire du PSG à Lille (1-5), a ravi le camp parisien et notamment Mauricio Pochettino qui a encensé ma contribution de son compatriote, qu’il voit toujours comme le meilleur joueur du monde.

Un cafouillage et Lionel Messi a surgi pour tromper Ivo Grbic d’un petit ballon piqué (38e). Le stade Pierre-Mauroy a assisté à une chose rare dimanche soir: un but du septuple Ballon d’or en Ligue 1 lors de la large victoire parisienne à Lille (1-5). Son deuxième seulement depuis son arrivée l’été dernier, un peu plus de deux mois après avoir débloqué son compteur face à Nantes (3-1).

Le but n’a pas seulement soulagé le joueur, que la presse espagnole dit pas motivé, ni épanoui dans la capitale française. Discret sur ses états d’âme, Messi est tout de même apparu en difficulté ces dernières semaines, contrarié par les séquelles du covid contracté lors des fêtes de fin d’année en Argentine. Alors, cette réalisation a fait le bonheur de tout le camp parisien.

"Je n’ai jamais douté de lui", assure Pochettino

"Je n’ai jamais douté de lui, a lancé Mauricio Pochettino, son entraîneur à l’issue de la rencontre. C’est le meilleur joueur de la planète. Comme tout le monde, il a besoin d’un temps d’adaptation. Le côté humain, c’est fondamental quand tu pars d’une équipe dans laquelle tu jouais depuis 20 ans. Il revient aussi d’un mois sans avoir joué à cause du Covid. Il avait besoin de temps pour récupérer physiquement. Ce soir, il a été incroyable, je suis ravi de son match. Il a marqué, ça aussi c’est important. Son talent est toujours là et j’espère que l’avenir s’écrira de la meilleure des manières."

Egalement buteur lors de cette soirée prolifique, Kylian Mbappé a salué la réussite retrouvée de son partenaire, qu’il a aimé voir évoluer dans l’axe. "Oui. Après, je ne suis pas coach. Mais Leo, c’est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, de sentir le jeu et le match, d’être concerné aussi. Donc je pense que c’est une bonne position pour lui. Il est libre, il peut se déplacer, décrocher, il est proche du but. Je pense que pour lui, c’est une bonne position. Après, moi je peux jouer partout. J’ai commencé dans l’axe, j’ai commencé à droite, maintenant je joue à gauche. Mais j’ai quand même aussi une certaine liberté dans mes mouvements. Pour l’instant, on se trouve bien comme ça. Après, il faudra configurer aussi avec Ney, parce que c’est aussi un joueur important. Il change notre équipe donc on verra quand il reviendra. On espère qu’il reviendra le plus vite possible."

Le Brésilien a repris l’entraînement la semaine dernière après une blessure à la cheville contractée en octobre. Il espère faire son grand retour me 15 février prochain pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (21h, sur RMC Sport) aux côtés d’un Messi en phase ascendante.