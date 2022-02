Lille-PSG: Di Maria sort sur blessure à neuf jours du Real Madrid

Angel Di Maria a quitté la pelouse du stade Pierre-Mauroy juste avant la mi-temps ce dimanche lors de Lille-PSG, sans qu'on sache s'il était besoin de s'en inquiéter pour les Parisiens avant le Real Madrid en Ligue des champions.

Alors qu’il signait son retour avec le Paris Saint-Germain ce week-end, après une parenthèse en sélection, Angel Di Maria (3 buts et 5 passes décisives en 18 matches) n’a même pas terminé la première période du match contre Lille ce dimanche. Un motif d'inquiétude supplémentaire pour Mauricio Pochettino, à neuf jours du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid. "El Fideo" a été remplacé par Julian Draxler juste avant la pause.

Décevant cette saison

Très tôt dans ce match, l’international argentin de 33 ans a semblé gêné physiquement, se plaignant plusieurs fois de douleurs ressenties depuis son aile droite où Pochettino l'a exilé. Fantomatique sur le terrain, enrhumé par Ben Arfa sur l’égalisation lilloise, Di Maria a subi plusieurs fautes et pris des coups tout au long de la première période. Est-il sorti par précaution? Il est encore trop tôt pour le dire.

Brillant ces dernières saisons avec le Paris Saint-Germain, Di Maria connaît un sérieux coup d’arrêt en 2021-2022. L’attaquant n’a pas atteint le niveau stratosphérique de ses meilleures années parisiennes, alors que son contrat avec le club de la capitale s’achève en juin, et que son avenir demeure très incertain. Plein de flair et de justesse technique quand il est à son meilleur niveau, Di Maria n’a plus le même rendement.

Principale victime de l’arrivée de son compatriote Lionel Messi, le meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain est passé de cadre à plan B de luxe. Décisif contre Lille au match aller, dans une rencontre pourtant mal embarquée, Di Maria n’aura pas l’occasion de récidiver.