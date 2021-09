Lille-Reims: Gourvennec et les joueurs lillois visés par la colère des supporters

Les banderoles des supporters lillois ont exhorté les Dogues à se réveiller contre Reims, après un début de saison complètement raté de leur part. Sous le feu des critiques, Jocelyn Gourvennec a été pris en grippe par les fans.

Ainsi va la vie d’un entraîneur qui récupère la lourde charge d’entraîner le champion de France en titre, et succède à Christophe Galtier. Un début de saison en demi-teinte, trois matches sans victoire d’affilée en Ligue 1 (quatre toutes compétitions confondues), et c’est la crise. Les supporters s’impatientent.

Soutenu publiquement et sincèrement par son capitaine José Fonte la veille, en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec n’a pas été épargné par le stade Pierre Mauroy. L’entraîneur lillois a été sifflé à l’annonce de son nom par le speaker, lors de la présentation des équipes, juste avant le coup d’envoi de ce match.

Le réveil est plus qu'attendu

Les banderoles aperçues dans les travées du stade étaient adressées à l’ensemble des joueurs et du staff: "Ça suffit, dernière chance", pouvait-on lire sur l’une d’entre elles. "Méritez vos encouragements”, exigeait une autre, alors qu’une troisième et dernière résumait l’ensemble: "Réveil, bougez-vous".

Avec une seule victoire au compteur, trois défaites et deux matches nuls après six journées, Lille réalise le pire départ d'un champion en titre depuis 20 ans, alors que l'effectif n'a quasiment pas changé par rapport à la saison dernière. Contre le Stade de Reims, le réveil des Dogues est plus qu'attendu.