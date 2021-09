Incidents Lens-Lille: Gourvennec "très peiné" par les incidents, Fonte veut "donner un meilleur exemple"

Attristé par la tournure des événements samedi, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, a condamné les incidents qui ont émaillé le derby Lens-Lille, samedi.

Sans surprise, tant il était attendu sur le sujet, Jocelyn Gourvennec a condamné les débordements survenus pendant le derby du Nord entre Lens et Lille, samedi. A la mi-temps du match, des dizaines de supporters lensois ont envahi le terrain pour aller en découdre avec le parcage de Lillois. Les échauffourées, limitées par l'intervention des CRS, ont fait six blessés légers. Deux spectateurs ont été interpellés, dont un pour avoir lancé un siège sur les forces de l'ordre. Celui-ci devait être jugé en comparution immédiate lundi après-midi.

"J’étais très peiné de ce qu’il s’est passé, a confié Jocelyn Gourvennec ce mardi, en conférence de presse. On ne va pas au stade pour vivre ça, on a eu des supporters blessés chez nous. Le football, ce n’est pas ça. Le derby était très engagé sur le terrain, mais très correct. Il n’y a pas besoin de souffler sur les braises, ce n’est pas le foot que j’aime. Quand tu vas au match avec ta famille, tu dois aller à une fête, pas à un combat. C’est la responsabilité de chacun d’éviter que cela se reproduise. Sincèrement, j'ai envie que tous les enfants puissent aller au match l’esprit libre."

Fonte: "De mauvais exemples"

Quelques instants plus tôt, le capitaine des Dogues, José Fonte, tenait le même discours de fermeté vis-à-vis des agissements des supporters incriminés: “Je crois que dans le foot il n’y a pas de places pour ce genre de choses. On est tous là pour voir un beau spectacle, soutenir les joueurs et avoir un beau match, une belle expérience de stade, a-t-il déclaré. Malheureusement, à Nice également (des coups avaient été échangés après un envahissement de stade), on a eu de mauvais exemples. J’espère qu’on pourra changer cela, essayer d’être meilleurs tous ensemble, pour donner un meilleur exemple."

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné le club de Lens d'un huis clos total de son stade à titre conservatoire, dans l'attente de l'instruction sur les "graves incidents" survenus entre supporters lors du derby Lens-Lille samedi. Cette décision concerne au moins deux rencontres du Racing Club de Lens, contre Strasbourg mercredi et Reims le 1er octobre, qui se dérouleront donc sans spectateurs, a précisé la LFP.

La commission a également décidé la fermeture du parcage de supporters lillois quand le Losc joue à l'extérieur, à commencer par le déplacement prévu à Strasbourg samedi pour la 8e journée de L1. Il s'agit des premières sanctions disciplinaires prises par l'instance organisatrice du championnat de France après les heurts survenus samedi après-midi lors de la 6e journée de Ligue 1.