Lille: six suspects mis en examen pour l'agression d'un supporter du Losc

Interpellés le 8 mars à Lille dans l'affaire de l'agression d'un supporter du LOSC, six hommes liés à la mouvance de l'ultra-droite viennent d'être mis en examen pour "violence aggravée par l’usage d’une arme et la commission en réunion."

Le parquet de Lille a annoncé ce vendredi la mise en examen de six hommes dans le cadre de l'enquête ouverte après l'agression d'un supporter lillois en marge de la rencontre de Ligue des champions Lille-Wolfsburg, en septembre dernier, rapporte France Bleu Nord.

Selon Maître Antoine Chaudey, l'avocat de la victime, ils sont liés à la mouvance de l'ultra-droite. Âgés de 27 à 44 ans, les six hommes ont été déférés devant le procureur de la République et mis en examen par le juge d’instruction pour "violence aggravée par l’usage d’une arme et la commission en réunion."

Deux mois dans le coma

Cinq d'entre eux sont placés sous contrôle judiciaire strict, qui leur interdit notamment la fréquentation des stades. Le sixième est placé en détention le temps de repasser devant un juge, dans quatre jours. Mardi 8 mars, le parquet de Lille confirmait l'interpellation des six hommes, soupçonnés d'avoir agressé Arnaud, un supporter du LOSC, avant la réception de Wolfsburg.

Une bagarre avait éclaté entre plusieurs personnes à l'extérieur du stade, l'une d'elle étant grièvement blessée et conduite à l'hôpital, son pronostic vital étant engagé. À la suite de cette agression, ce supporter a passé deux mois dans le coma. Il mène depuis un travail de rééducation et n'a pas encore repris le travail.