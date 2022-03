Lorient-OL: "C'est une belle réponse", dit Faivre après son doublé et les critiques d'Aulas

Romain Faivre, qui a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 de l'OL contre Lorient, vendredi en Ligue 1, a répondu à son président Jean-Michel Aulas, qui lui avait lancé une petite pique dans la presse.

Il a débloqué son compteur avec brio. Auteur d'un doublé contre le FC Lorient (1-4), Romain Faivre a inscrit vendredi soir ses premiers buts avec l'Olympique Lyonnais. Le milieu offensif de 23 ans, recruté cet hiver en provenance du Stade Brestois pour 15 millions d'euros, a dû attendre son 5e match avec les Gones pour faire trembler les filets.

Cette belle performance survient quelques jours après la petite pique de Jean-Michel Aulas à son encontre. Après la défaite 1-0 de l'OL contre le Losc, le président lyonnais avait fait un premier bilan du mercato hivernal. "On a tout remis à plat, et le mercato d'hiver a permis d'avoir quelqu'un sur le côté droit qui va vite (Romain Faivre) même s'il manque encore un peu de force dans les frappes, on l'a vu dimanche", avait-il notamment déclaré, dans un entretien à L'Équipe.

"Je ne fais pas attention à tout ça"

Alors après son doublé face aux Merlus, le joueur a été invité à répondre à ces propos au micro de Prime Video. "C'est une belle réponse, on peut dire ça comme ça", a-t-il déclaré avec sourire. Avant de conclure, pour désamorcer toute polémique: "Je ne fais pas attention à tout ça, il n'y avait rien".

Le prochain match de l'OL est prévu mercredi, sur la pelouse du FC Porto pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. La prochaine échéance en championnat est fixée au 13 mars, à domicile contre le Stade Rennais.