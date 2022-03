OL: la petite pique d'Aulas pour Faivre

En marge d'un entretien accordé à L'Equipe, Jean-Michel Aulas a donné ses impressions sur les dernières recrues de l'OL, tout en envoyant une petite pique à Romain Faivre, qui a eu plusieurs opportunités de marquer face à Lille.

Connu pour ses prises de paroles fortes, Jean-Michel Aulas a glissé plusieurs indices dans un entretien accordé à L'Equipe. Non seulement il est revenu sur le fait d'arbitrage lors de Lyon-Lille (0-1), mais le président de l'OL a également confirmé le maintien de Peter Bosz jusqu'à la fin de la saison, malgré des résultats loin des attentes dans le Rhône (10e à neuf points de la 2e place). Interrogé sur le mercato, le patron du club rhodanien travaille déjà pour cet été et fait le bilan de la dernière fenêtre de transfert, en évoquant notamment Romain Faivre.

"L'échec transitoire de cette saison, c'est que, bien que l'on ait essayé de lui donner satisfaction (à Peter Bosz, ndlr) sur le recrutement, on n'y est pas arrivé, visiblement. Je le regrette. Donc on a tout remis à plat, et le mercato d'hiver a permis d'avoir quelqu'un sur le côté droit qui va vite (Romain Faivre) même s'il manque encore un peu de force dans les frappes, on l'a vu dimanche. Et Tanguy (Ndombele), lui, s'est engagé dimanche."

Toujours pas de but pour Faivre

Jean-Michel Aulas fait référence aux quatre occasions que s'est procuré l'ancien Brestois face aux Dogues. Toujours disponible dans le jeu, Romain Faivre a connu trop de déchet devant le but, avec une frappe contrée, deux autres non cadrées et un face-à-face mal négocié devant Léo Jardim. Auteur de six bons mois avec Brest (7 buts, 5 passes décisives), son compteur est toujours bloqué avec l'OL, avec qui il a disputé quatre matchs.

Le calendrier du club rhodanien va se densifier dans les prochains jours, avec le retour de la Ligue Europa, l'un des objectifs des hommes de Peter Bosz pour la fin de la saison. Les Gones auront fort à faire lors de la double confrontation face au FC Porto en hutièmes de finale, dont la manche aller aura lieu le mercredi 9 mars au Portugal.