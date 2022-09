Lorient-OL: première défaite très amère pour les Lyonnais

L'Olympique Lyonnais a été giflé 3-1 sur la pelouse du FC Lorient, mercredi soir. Ce match, initialement programmé en août, comptait pour la 2e journée de Ligue 1.

Le retour sur terre est rude. Quatre jours après sa belle victoire 5-0 à domicile contre Angers, avant-dernier du championnat, l'Olympique Lyonnais a été corrigé mercredi soir sur la pelouse du FC Lorient. Les hommes de Peter Bosz, qui étaient encore invaincus, se sont inclinés 3-1 dans ce match en retard (la LFP avait reporté en août cette rencontre de la 2e journée de Ligue 1 en raison de l'état de la pelouse du Moustoir). Cette première défaite de la saison empêche les Gones de raccrocher le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, co-leaders avec cinq victoires et un nul.

L'OL a vite compris que la soirée allait être difficile. Malgré le départ d'Armand Laurienté vers Sassuolo, c'est tout de même sur un coup franc direct, parfaitement tiré par Enzo Le Fée, que les Merlus ont ouvert le score (6e). À la faveur d'une récupération haute et d'une belle progression de Tetê, Alexandre Lacazette a su égaliser pour remettre les Lyonnais dans le coup (28e).

L'erreur de Mendes, tournant du match

Mais une erreur de Thiago Mendes sur un long ballon aérien a plombé l'OL. Le milieu de terrain brésilien, maintenu contre vents et marée en défense centrale avec Castello Lukeba, a offert sur un plateau le but du 2-1 à Terem Moffi, qui a su conclure avec un joli ballon piqué au-dessus de Anthony Lopes (33e).

À la mi-temps, la sanction est tombée pour Thiago Mendes, mais aussi pour Romain Faivre et Johann Lepenant, remplacés par Moussa Dembélé, Damien Da Silva et Corentin Tolisso. Mais le match à peine relancé, Dango Ouattara s'est joué de la désorganisation de la défense lyonnaise pour planter le troisième but breton (49e). Pour les Lorientais, la suite de la rencontre a consisté à faire le dos rond face aux nombreux, mais pas forcément inspirés, assauts adverses. Manifestement satisfait, Régis Le Bris n'a d'ailleurs procédé qu'à un seul changement avant le temps additionnel. Les supporters lyonnais ont espéré que tout soit relancé peu avant l'heure de jeu avec un but de Da Silva, finalement refusé pour une main absolument incontestable (55e).

Le FC Lorient, avec cette belle performance, progresse à la 5e place et revient à hauteur de son adversaire du soir. Pour l'OL, ce premier revers relancera assurément le débat sur la qualité des plans concoctés par Peter Bosz.