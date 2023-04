Lorient-OM: Tudor regrette le jeu défensif lorientais "typique d'une équipe française", Le Bris lui répond

Après le match nul de l'OM sur le terrain de Lorient (0-0) ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Igor Tudor a défendu la prestation de ses joueurs et regretté le jeu défensif des Merlus. Régis Le Bris, coach du club breton, lui a répondu.

C'est un petit bout de phrase qui pourrait irriter plus d'un coach de ligue 1. Après le match nul entre Lorient et l'OM ce dimanche soir (0-0), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, Igor Tudor a défendu la prestation de ses joueurs... en égratignant au passage le jeu des Merlus.

"Je ne peux rien reprocher aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité, on était bien préparés, on a appliqué sur le terrain ce qu'on avait travaillé. C'est dans le dernier geste, la dernière passe, qu'on n'a pas été bons, constate le technicien sur Prime Video. Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense pour aller en contre-attaque, c'est typiquement une équipe française de foot. Je suis satisfait de l'intensité de l'équipe, je suis content du football qu'on a montré mais pas du résultat. Aujourd'hui, j'aime vu l'équipe que j'aime, je n'ai rien à leur reprocher."

Le Bris assume son changement de système: "On a réussi à faire déjouer Marseille"

Un jeu typique du foot français? Interrogé par la chaîne l'Equipe, Régis Le Bris a eu l'occasion de répondre: "Les propos de Tudor? Je n'en pense pas grand chose. Chaque équipe a son histoire, nous on avait une histoire particulière à jouer aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à faire déjouer Marseille. C'était notre principal enjeu dans la mesure où, au match aller, ils avaient réussi à nous mettre vraiment en difficulté, notamment sur les côtés."

"Aujourd'hui, il était question de répondre à ce rapport de force, avec les joueurs à disposition et un effectif un peu chamboulé par les suspendus. Il fallait qu'on construise quelque chose de nouveau, on l'a construit. Je remarque que ça a provoqué de la frustration chez l'adversaire, poursuit le coach lorientais. On a senti qu'on pouvait même, à un moment, dominer ce match. C'est positif, c'est à mettre au crédit de notre équipe. Quand on produit un nouveau système, face à un adversaire qui avance beaucoup avec une pression toujours très intense, l'attaque placée est le moment le plus difficile parce qu'on n'a peu de repères. Il y a eu des moments, on les a eus, on les a fait courir, ils étaient sans repères. Ça ne s'est pas installé dans le temps parce qu'on ne maîtrise probablement pas encore bien ce système."