OM: un nouveau préparateur physique intègre le staff d'Igor Tudor

Gianni Brignardello, qui a côtoyé Igor Tudor à Vérone et l'Udinese, intègre le staff de l'OM en tant que préparateur physique. Il travaillera aux côtés de Carlo Spignoli.

Gianni Brignardello vient renforcer le staff de l’OM. Les dirigeants marseillais et Igor Tudor ont ressenti la nécessité d’ajuster un peu la préparation physique du groupe olympien pour ce sprint final et probablement pour les saisons à venir. Tant que Tudor sera là, en fait.

L’entraineur croate a en effet obtenu le renfort d’un préparateur physique qu’il connait bien et qui l’a accompagné en Italie notamment à l’Udinese et à Vérone : Gianni Brignardello. Le préparateur physique italien Carlo Spignoli reste au club et l’OM pense que l’association des deux hommes sera un vrai plus pour booster les marseillais et mettre encore plus d’exigence, au quotidien, dans les séances olympiennes.

>> Suivez l'actualité de l'OM en direct

Une qualification en Ligue des champions à aller chercher

À neuf matchs de la fin du championnat, l'OM est toujours troisième de Ligue 1 et donc, virtuellement qualifié pour les barrages de la Ligue des champions. Avant les rencontres de la 30e journée, les hommes d'Igor Tudor sont à égalité de points avec Lens, qui reçoit Strasbourg ce vendredi. De leur côté, les Marseillais se déplacent à Lorient dimanche (20h45) pour tenter de confirmer l'excellente série à l'extérieur (huit victoires de rang), eux qui connaissent plus de difficultés au Vélodrome (dernière victoire en Ligue 1 le 14 janvier contre... Lorient).