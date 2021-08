Lorient: Pélissier répond aux critiques de Kovac sur le jeu de son équipe

Niko Kovac a estimé ce lundi que Nantes et Lorient pratiquaient un jeu trop frileux en Ligue 1. Christophe Pélissier, l'entraîneur des Merlus, a répondu sur RMC à l'entraîneur allemand de Monaco.

Christophe Pélissier se défend. Alors que Niko Kovac a critiqué le jeu de son équipe, l'entraîneur de Lorient a tenu à répondre à son homologue monégasque, quelques jours après la victoire des siens face à l'ASM (1-0). "On cherche toujours à attaquer mais il y a toujours un rapport de force, s'est défendu sur RMC le coach de 55 ans. L'année dernière, on avait réussi à les embêter, on avait fait 2-2 chez eux. Là, on a ouvert le score et on n'a pas, de notre propre chef, chercher à défendre à tout prix ce but. Il y a un rapport de force et il faut parfois s'adapter. A Lorient, ce n'est pas notre politique de jouer défensif. Cela fait un moment qu'on arrive à marquer à tous les matchs. Il faut savoir s'adapter et les joueurs l'ont très bien fait."

Kovac reproche à Lorient d'avoir joué à cinq derrière

Quelques heures plus tôt, Niko Kovac avait lancé une pique à destination de ses récents adversaires en Ligue 1, qu'il accuse de développer un jeu trop frileux, en restant en bloc bas et à cinq derrière. Avant le match face au Chakhtior Doenetsk, ce mardi en barrage aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport), le coach monégasque a expliqué s'attendre à une équipe "qui jouera différemment de Nantes et Lorient". "Is vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer, ils voudront marquer, a-t-il appuyé. Cela signifie aussi qu'on aura des possibilités pour développer notre jeu et de nous créer des occasions. On les attend à quatre derrière, et pas à cinq comme Lorient."

Si Kovac n'a pas apprécié la manière dont Lorient a battu son équipe, Christophe Pélissier n'avait pas manqué de saluer la performance de ses protégés après la rencontre. "J'avais prévenu les joueurs qu'il fallait souffrir ensemble. On connaît la qualité de cette équipe de Monaco, mais dès qu'on a pu, on a su aussi les mettre en difficulté. On a vu la force d'un collectif. On n'a pas concédé tant d'occasions que ça. On a fait comme on a pu mais franchement , les garçons ont été exemplaires. Ce sont des matches qui lancent une saison", avait déclaré l'entraîneur du club breton en conférence de presse.