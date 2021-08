Monaco: Kovac tacle Nantes et Lorient pour leur jeu trop frileux

A la veille du barrage aller de la Ligue des Champions entre Monaco et le Chakhtior Donetsk (21 sur RMC Sport), Niko Kovac a expliqué qu'il s'attendait à un match ouvert face à l'équipe ukrainienne. En glissant une petite pique à Nantes et Lorient au passage.

Niko Kovac a fait une sortie remarquée ce lundi en conférence de presse. A la veille du barrage aller de Ligue des Champions face au Chakhtior Donetsk (21h sur RMC Sport), le coach de l'AS Monaco s'est exprimé sur son futur adversaire, tout en taclant Nantes et Lorient, les deux équipes à avoir posé des problèmes à l'ASM depuis la reprise de la Ligue 1. "Je m'attends à une équipe qui jouera différemment de Nantes et Lorient: ils vont jouer au foot, chercher à construire du jeu, attaquer, ils voudront marquer. Cela signifie aussi qu'on aura des possibilités pour développer notre jeu et de nous créer des occasions. On les attend à quatre derrière, et pas à cinq comme Lorient."

Monaco en difficulté face aux blocs bas

Sur les deux premières journées de championnat, l'ASM a peiné face à Nantes et Lorient, venus avec la même organisation tactique: une défense à cinq et un bloc bas. Une tactique payante puisque les deux équipes sont reparties avec des points (victoire de Lorient, nul pour Nantes). Si les Monégasques ont monopolisé le ballon sur 180 minutes (73% de possession face aux Merlus), ils n'ont jamais réussi à percer les verrous adverses.

Malgré la répétition des matchs (déjà quatre en deux semaines), Kovac a assuré que ces joueurs étaient prêts "physiquement, mentalement" et que leurs prestations seront plus convaincantes face à une équipe qui accepte le jeu. "Le Chakhtior était l'adversaire le plus difficile que l'on aurait pu tirer. Ils ont beaucoup de joueurs brésiliens talentueux. Ils ont désormais en plus un entraîneur italien (Roberto De Zerbi, ndlr), dont les équipes sont toujours très intéressantes et agréables à voir jouer." Au-delà de la manière, Monaco doit impérativement s'imposer ce mardi afin de se rapprocher d'une qualification pour la phase de groupes, trois ans après sa dernière participation en Ligue des Champions.