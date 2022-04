Lorient - Saint-Etienne: "On a été nuls à chier, honte à nous", Bouanga très cash après la claque

Saint-Etienne s'est très lourdement incliné sur le terrain de Lorient ce vendredi (6-2), en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Une claque qui fait mal, contre un concurrent direct pour le maintien et alors que les Verts menaient 2-0. Denis Bouanga ne cachait pas sa colère.

Pascal Dupraz évoquait en conférence de presse une première finale pour le maintien, avant le déplacement à Bordeaux le 20 avril prochain. Ce rendez-vous contre un concurrent direct n'aura vraiment pas souri à Saint-Etienne, humilié sur le terrain de Lorient ce vendredi (6-2), en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

"Il n'y a rien à dire, c'est le néant"

"Nuls. On a été nuls à chier. 6-2, c'est une honte, honte à nous, on fait honte à tout un club. Il n'y a rien à dire, c'est le néant. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ici qu'on ne peut pas se maintenir. Honte à nous", a résumé sur Amazon Prime Video un Denis Bouanga très en colère contre la prestation de son équipe. Sans pour autant enterrer les chances de l'ASSE dans la course au maintien.

Les Verts étaient au-delà de la frustration. D'autant qu'ils menaient 2-0 après 22 minutes de jeu, grâce à Denis Bouanga (4e minute) et Arnaud Nordin (22e)... lequel avait marqué juste après un but refusé aux Merlus. Peut-être fallait-il y voir un signe, celui de la remobilisation lorientaise. Les locaux sont retournés au vestiaire à la pause en ayant égalisé sur deux buts en trois minutes.

La deuxième période a été presque à sens unique, avec une défense verte totalement dépassée, un gardien pas inpeccable et le carton rouge de Neyon à la 69e minute, pour ouvrir un peu plus la porte aux Lorientais. Saint-Etienne est 18e du classement, avec quatre points d'avance sur Bordeaux et Metz, qui s'affrontent dimanche (13h). Les Merlus pointent au 16e rang.