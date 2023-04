Lorient-Toulouse: Dallinga allume (involontairement) un enfant puis lui offre son maillot pour s'excuser

Lors de la rencontre entre Lorient et Toulouse (0-1) le week-end dernier, l'attaquant du TFC, Thijs Dallinga, a accidentellement tiré en pleine tête d'un jeune supporter. Pour s'excuser, le Néerlandais lui a offert son maillot.

Une histoire qui se termine bien. Lors de la rencontre de la 32e journée de Ligue 1 entre Lorient et Toulouse ce dimanche (0-1), Thijs Dallinga n'a pas eu le pied assez précis. L'attaquant toulousain a envoyé une lourde frappe en direction du but de Mvogo à la 33e minute, sauf que cette dernière est arrivée... en pleine tête d'un jeune supporter dans les tribunes du Moustoir. Si l'enfant, en pleurs, n'a pas été blessé malgré avoir été déséquilibré par la violence de la tentative, il a rapidement été choyé par ses proches.

Toulouse se prépare pour la finale de la Coupe de France

Finalement, il a pu rencontrer le Néerlandais au coup de sifflet final dans les couloirs de l'enceinte des Merlus, comme le montrent des images captées par Prime Video. "Il m'a dit que ça va aller, puis il m'a donné son maillot”, a indiqué le jeune garçon au micro du diffuseur. Un incident qui ne va pas l'empêcher de revenir au stade.

Sur le terrain, le Téfécé s'est imposé 1-0 grâce à un but de Zakaria Aboukhlal. 12es de Ligue 1 à six journées de la fin de la saison, les Violets ont quasiment assuré leur maintien, un an après leur remontée. L'objectif numéro un du club haut-garonnais est désormais la finale de la Coupe de France, prévue samedi face au FC Nantes. Un trophée que les Toulousains attendent depuis 1957.