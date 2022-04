Losc: Ben Arfa répond à Gourvennec en le traitant de "tordu"

Visé par une procédure après son clash avec Jocelyn Gourvennec samedi dernier, Hatem Ben Arfa a totalement dégoupillé sur Instagram. Le milieu se paie encore le technicien du Losc, qu'il qualifie de "tordu".

Opération règlement de compte en cours au LOSC. Peu de temps après la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec ce vendredi, Hatem Ben Arfa (35 ans) s'est totalement lâché sur son compte Instagram. Dans une story, le milieu de terrain s'en prend directement à son entraîneur, sans le nommer.

"Tu parles de tordu? Alors que toi et ton président (Olivier Létang, ndlr) êtes les plus tordus. Toi ton problème c'est l'incompétence. #allezlelosc On joue pas la relégation", écrit Ben Arfa, visé par une procédure pour son clash avec Gourvennec samedi dernier après le nul face à Bordeaux (0-0) en championnat. Son message sur Instagram est accompagné d'un emoji "poubelle".

Le message de Ben Arfa © Instagram

Le ton était rapidement monté entre le technicien et l'international tricolore aux 15 sélections. "On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !", avait lancé l’ancien Bordelais à son coach selon les informations rapportés par RMC Sport.

Gourvennec : "Jamais vu ça en 34 ans de football"

Gourvennec est revenu sur cet épisode ce vendredi en conférence de presse : "Il peut y avoir des problèmes dans tous les corps de métier. Quand on est dans un corps de métier où il peut y avoir des coups tordus, des choses peu appréciables ou peu admissibles... Ce n'est pas parce qu'il y a des gens tordus qu'il faut être un tordu ! Tout simplement. Après chacun fait comme il veut, chacun met l'éthique qu'il veut."

"On fait des choses bien, d’autres moins, on gagne des matchs ou non, on joue d’une manière ou d’une autre, c’est autre chose, mais l’éthique est importante à mes yeux. Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n’avais jamais vu ça, a déploré Gourvennec. Je n’ai aucune leçon à donner mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et j’avance comme ça", a insisté Gourvennec.

Ben Arfa mis à pied

Selon les informations de RMC Sport, le LOSC a décidé d’une mise à pied de Ben Arfa qui sera convoqué prochainement à un entretien préalable, probablement la semaine prochaine. La rupture juridique entre le joueur et son club est donc désormais établie.

Ben Arfa, qui était libre depuis son départ de Bordeaux l'été dernier, s'était engagé fin janvier avec le LOSC jusqu'à la fin de la saison. Il a disputé neuf matchs (sept en Ligue 1, deux en Ligue des champions) sans parvenir à marquer le moindre but.