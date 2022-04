Lille: une partie du vestiaire ne veut plus de Ben Arfa

En raison de divergences et de propos déplacés envers Jocelyn Gourvennec, une partie du vestiaire lillois ne veut plus voir Hatem Ben Arfa au club selon les informations de RMC Sport. Le joueur de 35 ans a raté l'entraînement ce mercredi, à quatre jours du match de la 31e journée de Ligue 1 à Angers.

Des mots lourds en conséquences. Selon les informations de RMC Sport, une partie du vestiaire, dont certains cadres, ne veulent plus voir Hatem Ben Arfa au Domaine de Luchin. Ses propos insultants et irrespectueux envers Jocelyn Gourvennec ont tellement été loin que pour certains la page est déjà tournée. Il n’était pas à l’entraînement ce mercredi.

Tenus en échec par Bordeaux (0-0) dimancher dernier, les Dogues avaient ensuite exploser dans le vestiaire. Le ton est rapidement monté entre le technicien et l'international tricolore aux 15 sélections. "On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !", a lancé l’ancien Bordelais à son coach selon les informations rapportés par RMC Sport.

Lille veut l'écarter toute la saison

Le contrat d’Hatem Ben Arfa se terminant en juin, le club qui étudie l’aspect juridique de sa situation pourrait l’écarter jusqu’à la fin du championnat. C’est-à-dire le 22 mai, soit dans un mois et demi, en le payant, plutôt que de lancer une procédure judiciaire qui pourrait-être plus longue.

L'ancien joueur de Lyon, Marseille et Paris devrait-être absent des entraînements tant que la sanction n’est pas tombée. C’est la même procédure qu’un salarié qui est mis à pied pour faute grave et qui attend la décision de son employeur.

Le LOSC a pour objectif de finir européen et n’a plus de temps à perdre avec des problèmes extra-sportifs… Le sort d’Hatem Ben Arfa semble scellé… et son expérience nordiste est un échec avec seulement sept matchs de Ligue 1 pour quatre titularisations sans aucun but.

Septième de Ligue 1 avant de se déplacer à Angers ce dimanche lors de la 31e journée de la saison, Lille compte quatre points de moins que le top 5 et accuse déjà six longueurs de retard sur le podium et la troisième place des Niçois. Côté positif, les protégés de Jocelyn Gourvennec n'ont plus perdu en championnat depuis le début du mois de février et la déroute contre le PSG (1-5). Un match où Hatem Ben Arfa avait délivré sa seule passe décisive avec le LOSC.