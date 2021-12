LOSC: l'émouvante histoire derrière la célébration de la rose de Jonathan David

Jonathan David a signé le but de la victoire pour le LOSC face à Bordeaux (3-2) ce mercredi, lors d'une affiche de la 19e journée de Ligue 1. Au moment de célébrer, l'attaquant canadien a eu un geste en embrassant une rose, comme le prénom de sa mère, décédée d'un cancer en décembre 2019.

Une rose comme un symbole. Au moment de célébrer le but de la victoire du LOSC ce mercredi face à Bordeaux (3-2), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Jonathan David a eu un geste pour sa mère, prénommée comme la fleur. L'attaquant canadien de 21 ans a brandi une rose avant de l'embrasser.

La mère de Jonathan David est décédée d'un cancer le 6 décembre 2019, alors que le jeune joueur évoluait à La Gantoise. Averti de la santé déclinante de sa mère, Jonathan David avait reçu l'autorisation de son club pour rentrer au pays, à Ottawa, pour retrouver sa famille et venir au chevet de sa mère. Mais au moment du décès, le joueur se trouvait en escale à Londres.

Resté alors au Canada jusqu'aux funérailles le 14 décembre 2019, Jonathan David était revenu sur les terrains 18 jours après le décès de sa mère. Face au rival du Club Bruges, La Gantoise avait obtenu le nul (1-1), avec une passe décisive de Jonathan David pour le but égalisateur. Le jeune joueur avait reçu une véritable ovation de ses supporters pour son retour.

Actuel meilleur buteur de Ligue 1

Dans un entretien pour Sport Magazine en mars 2020, Jonathan David revenait sur ce moment difficile de sa vie personnelle. "Au cours des jours qui ont suivi son décès, j'étais en état de choc. Maintenant, ça va déjà beaucoup mieux et depuis que je suis rentré au Canada, j'arrive à relativiser, confiait David. On n'oublie jamais sa mère mais chaque jour qui passe rend la peine plus supportable. Il y a encore des moments où je me demande pourquoi tout ça est arrivé mais on ne contrôle pas le cancer. Ma foi m'aide à comprendre que dans la vie, il y a une raison à toute chose."

Quelques mois plus tard, à l'été 2020, Jonathan David traversait la frontière pour rejoindre le LOSC, pour un montant estimé à 30 millions d'euros. S'il a mis plus de deux mois à trouver le chemin des filets, il n'a plus cessé depuis de s'imposer, enchaînant les buts. Actuel meilleur buteur du championnat français, Jonathan David a signé face à Bordeaux la 12e réalisation de la saison, la 16e au total toutes compétitions confondues en 27 matchs disputés.