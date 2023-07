Losc: la belle lettre de Jose Fonte aux supporters pour son départ

Après cinq saisons passées au LOSC, Jose Fonte n’a pas été conservé par le club. Le capitaine des Dogues a adressé à la Voix du Nord une lettre d'adieu destinée aux supporters lillois.

Capitaine emblématique du LOSC, le défenseur central portugais José Fonte, 39 ans, a quitté le club cet été, n'ayant pas été prolongé par sa direction. Celui qui a passé cinq saisons au club (et qui s'est engagé à Braga) a tenu à adresser une lettre d'adieu aux supporters lillois, qu'il a envoyé à La Voix du Nord.

"Chers Lillois, vous allez me manquer. Depuis mon pays natal où je me trouve actuellement, je ressens ce sentiment d’accomplissement, de fierté, mais aussi de tristesse. Une tristesse inévitable car c’est le moment de se dire au revoir et de passer à autre chose", a-t-il d'abord écrit.

"Merci pour votre amour, votre générosité et surtout votre respect. Je vous serai à jamais reconnaissant pour tout ce que vous m’avez apporté. Depuis mon arrivée à Lille à l’été 2018, je me suis toujours senti chez moi dans votre ville. Vous m’avez d’ailleurs certainement rencontré en train de marcher dans le Vieux-Lille, et j’ai toujours aimé ces moments de proximité où par quelques mots, quelques encouragements, j’ai ressenti toute votre passion et tout votre amour pour le club".

"J'espère en tout cas que je vous ai rendus fiers"

"Ce que je retiens vraiment, c’est ce sentiment d’avoir été l’un des vôtres. Merci les Lillois, merci à mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à toutes les personnes qui travaillent pour le club. Cela a été un réel plaisir. Je vous aime tous. Allez le LOSC", a-t-il conclu.

Arrivé au LOSC en juillet 2018, José Fonte a disputé 195 matchs sous la tunique lilloise pour 9 buts inscrits. Il a porté le brassard de capitaine pendant ses cinq saisons dans le Nord et dès son premier match sous les couleurs lilloises. Il s'est finalement engagé au SC Braga pour un contrat d’un an.