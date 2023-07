Mercato: libre après son départ de Lille, Fonte rebondit à Braga

Après cinq saisons passées au Losc, José Fonte a quitté les Dogues au terme de son contrat. A 39 ans, le défenseur central va s'engager, pour une saison, avec Braga.

Laissé libre à la fin de son contrat avec Lille, José Fonte rebondit au Portugal. Selon nos informations, le défenseur central va s’engager avec Braga pour un contrat d’un an.

Champion de France avec le Losc, également vainqueur d’un Trophée des champions avec les Dogues, le champion d’Europe 2016 avec le Portugal devrait prochainement recevoir un hommage du club nordiste.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Saïss suivi par Lille... et Lens

Comme indiqué par RMC Sport, Lille a fait de Romain Saïss sa piste prioritaire pour le remplacer. Le contact a été établi entre l’international marocain, sous contrat avec Besiktas jusqu’en juin 2024, et le Losc. Lens est également sur le dossier et est plus avancé.