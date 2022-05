Losc: la police judiciaire a procédé à des auditions au siège du club

Selon L’Équipe, la police judiciaire a effectué une descente au domaine du Luchin, ce mardi, afin de procéder à des auditions au siège du Losc. Des transferts de joueurs seraient dans le viseur des enquêteurs, à commencer par celui de Victor Osimhen à Naples il y a deux ans.

Ambiance pesante au domaine du Luchin. Selon L’Équipe, la police judiciaire a débarqué ce mardi au siège du Losc afin de procéder à une série d’auditions. Plusieurs personnes auraient été interrogées dans les locaux situées à Camphin-en-Pévèle, au sud-est de Lille. Parmi elles: Julien Mordacq, le directeur administratif et juridique du club nordiste. Les enquêteurs se pencheraient sur des opérations de transferts. Et notamment celui de Victor Osimhen.

L’attaquant nigérian a été vendu à Naples en juillet 2020 pour 71,3 millions d’euros brut. En échange, quatre joueurs du club italien avaient rallié le stade Pierre-Mauroy, pour un total de 20,3 millions d’euros. Le gardien Orestis Karnezis est toujours au club. Les trois autres, l’attaquant Ciro Palmieri, l’ailier droit Luigi Liguori et le défenseur central Claudio Manzi, sont tous retournés en Italie après avoir résilié leur contrat. Ils évoluent désormais entre la troisième et la quatrième division. Leur prix aurait donc été largement surévalué il y a deux ans, au moment du transfert d’Osimhen. Une opération qui n’aurait d’ailleurs rapporté "que" 36 millions d’euros nets au Losc.

Une enquête interne diligentée par le Losc

Le mois dernier, la justice italienne a acquitté le Napoli soupçonné de "transfert douteux" et de "plus-values fictives" dans le dossier Osimhen. En parallèle, les Dogues ont diligenté depuis plusieurs mois une enquête interne, via un cabinet d’avocats, et bloqué le versement des commissions d’agents sportifs. Plusieurs agents, en attente de leur paiement, auraient déposé plainte auprès du tribunal de commerce de Lille et de la Fifa.