Lille: Létang répond fermement à Galtier et assure avoir "des messages" en guise de preuves

Olivier Létang a répondu sèchement à Christophe Galtier, qui l'avait accusé de n'en avoir "rien à foutre de l'institution" et avait assuré par la même occasion qu'il avait prévenu son président d'un départ de Lille en fin de saison. Le dirigeant du LOSC assure qu'il a "des messages écrits" qui témoignent de l'inverse.

Olivier Létang n'en démord pas. Après les lourdes attaques de Christophe Galtier envers son ancien président au LOSC, Olivier Létang campe sur ses positions et assure n'avoir été informé du départ de son entraîneur seulement deux jours après le sacre lillois en fin de saison dernière. "J'ai des messages écrits", plaide-t-il dans une interview pour La Voix du Nord, alors que celui qui est désormais entraîneur de l'OGC Nice assure lui avoir transmis une tendance bien avant.

"Je n’en ai aucun souvenir, pourtant j'ai une très bonne mémoire"

"Je n’en ai aucun souvenir", plaide le dirigeant lillois concernant les éventuels signaux envoyés par Christophe Galtier, qui assure avoir été très clair sur ses intentions de départ, au lendemain de la victoire contre Paris, début avril 2021. "Pourtant, j’ai une très bonne mémoire, poursuit le président du club. Je me rappelle très bien du contexte: un match à Paris, à 17h, de retour de trêve internationale (0-1, 3 avril 2021). Galtier avait été très bon dans la préparation du match."

Olivier Létang dit très bien se souvenir du contexte du match, marqué par un incident avec un joueur qui l'avait insulté, la veille du match: "J’avais tout de suite pris la décision de l’exclure pour protéger le club, le coach et le groupe, se rappelle-t-il. Il m’avait appelé le dimanche pour me demander la réintégration du joueur, ce qui a été fait uniquement le mercredi, après des excuses." En revanche aucun souvenir de cette discussion post-victoire contre Paris, début avril 2021.

"J’ai été informé de sa décision de partir le mardi 25 mai"

"J’ai été informé de sa décision de partir le mardi 25 mai (soit deux jours après le titre), à 16 h 56, répond-il lorsqu'on lui demande quand il avait été averti officiellement. Nous nous étions vus longuement le matin, et il m’a dit pour la première fois qu’il avait plutôt la volonté de s’en aller. Mais à la fin de l’échange, il était incertain. Il a rapporté ses propos en interne en sortant de la réunion."

Il rappelle d'ailleurs que lors de l'émission Rothen S'enflamme le 24 mai au soir, Galtier avait déclaré: "Ces derniers temps, il n’y a plus eu de sujet de conversation sur l’avenir, puisqu’on était focus sur cet objectif incroyable (le titre, ndlr). En fin de journée, on se verra. Aucune décision n’a été prise. Tout est possible. Je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n’est pas prise. On va se rencontrer, échanger et on verra."

"Je suis le président du club, donc je dois le protéger"

Après cette rencontre et cette envie de départ, Létang ne fait rien pour libérer son entraîneur à qu'il reste un an de contrat, ce que regrette Galtier dans ses propos, qui aurait aimé un geste suite au titre de champion de France. "La situation a changé à partir de mi-juin quand il a compris que je respecterais ce que je lui avais dit le 25 mai, à savoir qu’il pouvait partir, mais pas libre, et que nous avons demandé à l’OGC Nice de prendre une position claire, souligne Olivier Létang. Il était l’entraîneur du LOSC, sous contrat, et je voulais qu’il continue l’aventure avec nous. Je suis le président du club, donc je dois le protéger."

Une institution dont le dirigeant lillois n'aurait "rien à foutre", s'il on s'en tient aux propos de Christophe Galtier. "Il ne pense qu'à sa gueule", avait d'ailleurs ajouté l'entraîneur de Nice. "En tant que président, je dois prendre des décisions dans l’intérêt du club, se justifie Létang qui ne souhaite pas envenimer la situation. Je sais que certaines d’entre elles peuvent ne pas être populaires, mais je dois les assumer pour le protéger."