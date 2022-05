Lille: les adieux de Yilmaz au LOSC avant son dernier match

Comme attendu, Burak Yilmaz quittera le LOSC à l'issue de la saison, samedi soir. L'attaquant turc a annoncé son départ sur les réseaux sociaux à la veille du dernier match de la saison des Dogues.

Burak Yilmaz disputera ce samedi son dernier match avec le LOSC. L'attaquant turc quittera Lille en fin de saison, lui qui arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain, à pratiquement 37 ans. Champion de France 2021 et vainqueur du Trophée des champions dans la foulée, Yilmaz a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

"Demain, c'est mon dernier match à Lille. J'ai passé deux superbes années, avec deux magnifiques trophées. Merci pour tout, je ne vous oublierai jamais", a lâché Burak Yilmaz sur son compte Instagram, qui vivait sa première expérience à l'étranger. Il s'était engagé en août 2020 avec les Dogues, libre de tout contrat après son départ de Besiktas.

Yilmaz a invité l'équipe au restaurant

Cette semaine, Burak Yilmaz a invité tous ses coéquipiers et les membres du staff au restaurant, pour leur dire adieu avant le dernier match de la saison. Dixième de Ligue 1 avant la dernière journée, le LOSC n'a plus rien à jouer mais reçoit Rennes, actuel quatrième, en course pour le podium.

En 39 matchs disputés cette saison, Burak Yilmaz a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives. L'international turc a été moins performant devant le but que lors de sa première saison, où il avait trouvé le chemin des filets à 18 reprises, contribuant au sacre de son équipe en championnat.

Ces dernières semaines, le père de Burak Yilmaz avait sous-entendu que son fils aimerait revenir à Besiktas pour terminer sa carrière, avec l'objectif de dépasser la barre des 200 buts en championnat.