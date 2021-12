LOSC-OL: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match

La 18e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un choc entre le LOSC et l'OL, au stade Pierre-Mauroy. Qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des champions cette semaine, l'équipe de Jocelyn Gourvennec veut remonter au classement en Ligue 1, là où Lyon souhaite se sortir de sa mauvaise passe actuelle.

Ce sont deux dynamiques qui s'opposent. Ce dimanche, le LOSC reçoit l'OL pour un match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Vainqueur de Wolfsburg mercredi (3-1), Lille a validé la première place de son groupe en Ligue des champions et sa qualification par conséquent pour les huitièmes de finale. Là où Lyon n'a plus gagné depuis trois matchs, tenu en échec ce jeudi en Ligue Europa (1-1) par les Glasgow Rangers.

Paqueta suspendu pour l'OL

L'affrontement entre le LOSC et l'OL sera à suivre ce dimanche à 13 heures. La rencontre sera diffusée sur Prime Vidéo, le service d'Amazon. A l'inverse de l'équipe de Peter Bosz, la formation nordiste reste sur trois succès de rang toutes compétitions confondues. Avant cet affrontement entre les deux clubs, le LOSC compte 24 points, 11e de Ligue 1, contre 22 pour l'OL.

Pour rappel, Lyon a écopé d'une sanction ce mercredi par la commission de discipline de la LFP après les incidents survenus face à l'OM, au Groupama Stadium. Le club de Jean-Michel Aulas a pris un point ferme de pénalité. "Malheureusement, nous avons beaucoup de tournants cette saison ! Trop de tournants mais il est clair que nous avons un match important contre un adversaire direct pour la qualification européenne et dans une bonne dynamique", a souligné Peter Bosz vendredi en conférence de presse. Pour l'occasion, Peter Bosz devra composer face à Lille sans son homme fort Lucas Paqueta, suspendu.

Du côté de Jocelyn Gourvennec, la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions a sonné comme une petite revanche, lui qui a été critiqué depuis le début de saison. "Depuis que j'ai signé, je suis dans ma bulle, je ne lis rien, je n'écoute rien. Je fais mon travail avec force, avec conviction, et je pense que ça prend forme, c'est ça le plus important. Ma mission c'est de continuer à faire progresser l'équipe et on y est, on veut marquer l'histoire du club, a commenté le technicien des Dogues. Je vais continuer, en me battant tous les jours. Maintenant, je veux que l'on confirme, qu'on remonte au classement en Ligue 1. Nous prenons le bon chemin."