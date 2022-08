LOSC-PSG: la semaine "parfaite" de Galtier malgré le "penaltygate"

En conférence de presse après la large victoire du PSG face au LOSC (7-1) ce dimanche, lors de la troisième journée de Ligue 1, Christophe Galtier a montré sa satisfaction par rapport à la "semaine parfaite" livrée par son équipe, en dépit des polémiques.

Christophe Galtier a largement de quoi avoir le sourire. Son équipe, le PSG, a étrillé le LOSC (7-1) ce dimanche lors du match de clôture de la troisième journée de Ligue 1. Le club parisien continue son excellent début de saison et s'est offert cette fois une victoire sans aucune polémique autour, comme ce fut le cas avec le "penaltygate" à Montpellier.

En conférence de presse, Christophe Galtier savourait ainsi pleinement la prestation de ses joueurs. "En fin de semaine et après notre match face à Montpellier, qu'on avait quand même remporté 5-2, il y a eu tous les débats et volontairement, pour une fois dans ma carrière, j'ai suivi tous les débats, a indiqué avec le sourire le technicien. Mais j'ai senti rapidement en début de semaine, lors de la première séance, que ce qui s'était passé, était resté derrière."

Kylian Mbappé, impliqué dans la polémique avec Neymar, n'a mis que huit secondes pour trouver le chemin des filets. Le buteur a inscrit un triplé, là où Neymar a marqué par deux fois. "On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, avec le comportement que doit avoir une équipe, a poursuivi Galtier. Je n'avais aucune appréhension avant le match mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite allait donner un match parfait, ça a été le cas."

Avec le Trophée des champions dans la poche (4-0) face à Nantes puis trois succès de rang en championnat, le PSG a réussi son entam. Dimanche prochain, les joueurs de Christophe Galtier retrouveront le Parc des Princes avec la réception de l'AS Monaco. Trois jours après, ils iront à Toulouse.