LOSC: un cluster au sein du personnel administratif, les joueurs épargnés avant Rennes

Comme évoqué par le Parisien et l'Equipe, une vingtaine de cas de Covid-19 ont été recensés à Lille, au sein du personnel administratif et de la communication. Les joueurs du LOSC, qui se déplacent à Rennes ce mercredi, sont négatifs.

La cinquième vague est bien là et n'épargne pas le monde du football. Alors que le Portugal et l'Allemagne voient les cas de Covid-19 se multiplier, la France commence à être touchée. Comme évoqué par Le Parisien et l'Equipe et confirmé par RMC Sport, un cluster a émergé au LOSC: une vingtaine de cas de coronavirus ont été recensés, au sein du personnel administratif et de la communication.

Le club de Lille se déplace à Rennes ce mercredi soir (21h), pour la 16e journée de Ligue 1. Les joueurs et le staff ont tous été testés et les résultats sont négatifs. Même si la période d'incubation reste incertaine et suppose donc un contrôle accru dans les prochains jours.

Garcia et son adjoint positifs à Reims

La Ligue de football professionnel doit donner des précisions ce mercredi, quant au nouveau protocole à mettre en place pour faire face à cette nouvelle vague de cas de Covid-19. Pour l'instant, les clubs de Ligue 1 semblent plutôt épargnés. L'entraîneur de Reims, Oscar Garcia, a toutefois été testé positif et ne sera donc pas sur le banc ce mercredi, pour le déplacement de son équipe sur la pelouse de l'OL (21h), tout comme son adjoint.