Lyon: "je vouvoyais les plus vieux", les débuts gênés de Lukeba avec ses coéquipiers plus âgés

Lancé avec les pros en 2021, Castello Lukeba (20 ans) s’est imposé comme titulaire indiscutable à Lyon, son club formateur. Dans une interview à L’Equipe, il raconte ses débuts timides auprès des cadres du vestiaire.

A 20 ans, Castello Lukeba est le seul titulaire indiscutable en charnière centrale de l’OL. Promu en équipe première par Peter Bosz la saison dernière, le natif de Lyon s’est imposé dans le onze de départ cette année (14 matchs, 1 but) après un premier exercice déjà très consistant (30 matchs, 2 buts). Le joueur formé à Lyon avait pourtant intégré l’équipe première sur la pointe des pieds, comme il le confie dans une interview à L’Equipe.

"Je vouvoyais les plus vieux"

"Avant le premier match de Championnat, on m'a dit: ‘Tu fais partie du groupe pro’, se remémore-t-il. Ça fait quelque chose. J'étais assis à côté du capitaine Léo Dubois et d'Henrique. Déjà quand je suis monté avec les pros, je ne savais pas si je devais les appeler par leur nom ou leur prénom. Je partais de "Dubois", "Lacazette" et d'un coup, ça devient "Alex" ou "Léo" mais franchement, ce n'est pas simple au début. Je vouvoyais les plus vieux. Ils me disaient: ‘Mais on travaille ensemble!’"

"Et honnêtement, on a peur de faire mal à un coéquipier sur un tampon, on ne sait pas comment les autres vont réagir mais c'est un métier, être défenseur, poursuit-il. J'étais un peu dans mes petits souliers, tu ne veux pas répondre tout de suite si on te fait quelque chose, ça peut être vu comme le mec qui ne respecte pas les anciens. Tu dois prendre sur toi et discuter avec la personne après l'entraînement."

"J'ai même tenu la main de Lacazette en entrant sur la pelouse"

Malgré une saison pleine au compteur, il reconnaît avoir été un peu impressionné par Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso de retour au club l’été dernier. "Je suis arrivé à l'OL à 8 ou 9 ans, rappelle-t-il. Petit, on veut faire comme eux. Ils restent des modèles mais je ne peux pas leur dire, ce sont mes coéquipiers (sourire). Jeune, je leur ai fait signer des ballons et des autographes. J'ai même tenu la main de Lacazette en entrant sur la pelouse. Il a rigolé de l'anecdote. Mais ça fait bizarre pour eux aussi, je lui donnais la main et maintenant des ordres, c'est quelque chose (sourire). Ce n'est donc pas le moment de lâcher, il y a tant de choses à aller chercher."

Ses performances solides et son statut plus affirmé lui offrent plus de "poids" dans l’équipe où Laurent Blanc lui distille de précieux conseils après ceux de Peter Bosz, démis de ses fonctions en octobre dernier, qui le comparait à Mathis De Ligt. Il confie manquer encore de "vice" mais se sent de plus en plus à l’aise à diriger sa défense. Mais aussi auprès de ses coéquipiers expérimentés.