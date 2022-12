OL: Blanc déplore le "manque de caractère" de ses joueurs

Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais avant la trêve pour la Coupe du monde 2022, Laurent Blanc a profité de ces quelques semaines pour tenter de relancer son groupe. Un effectif qui manque de personnalité à son goût.

Une 8e place loin des standards et des exigences de l'Olympique Lyonnais. Un jeu trop souvent décevant. Des joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Et un entraîneur (Peter Bosz) qui a été invité à prendre la porte. La première partie de saison de l'OL a été inquiétante. Laurent Blanc est appelé à devenir le sauveur de cette saison qui file dans le mauvais sens. Le champion de France 1999 avec Bordeaux s'y attelle depuis le mois de novembre, quitte à bousculer ses joueurs.

Interrogé ce lundi en conférence de presse sur ce qui manque à son groupe, la réponse du 'Président' a été franche. "Il manque de caractère", a tranché l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Blanc veut plus d'expérience dans son effectif

"Je pense qu'il faut améliorer l'équipe et le groupe, a-t-il poursuivi. Il faut faire en sorte de mettre sa patte sur ce groupe mais aussi prendre des joueurs qui ont la mentalité qui peut vous faire gagner du terrain et vous faire gagner du temps. Quel poste ? Ça dépend de la qualité. La qualité technique, l'expérience. Quand on dit que derrière on manque d'expérience, c'est la vérité. Ce n'est pas une méchanceté pour mon groupe, c'est un fait. J'ai mon arrière droit qui a 19 ans (Malo Gusto) et mes deux stoppeurs qui ont 20 (Castello Lukeba) et 21 ans (Sinaly Diomandé). Ce n'est pas se chercher des excuses, c'est une réalité."

L'Olympique Lyonnais tentera de relancer sa saison dès mercredi avec un déplacement à Brest (21h) à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1

