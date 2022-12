Mercato: "Je veux être numéro un", Pollersbeck ouvre la porte à un départ de l’OL

Julian Pollersbeck, doublure d’Anthony Lopes depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en septembre 2020, souhaite quitter le club rhodanien pour devenir numéro un.

Julian Pollersbeck voit son avenir loin de l’Olympique Lyonnais. Doublure d’Anthony Lopes dans les cages du club rhodanien depuis son arrivée en septembre 2020 en provenance d’Hambourg, le gardien allemand de 28 ans souhaite passer un cap dans sa carrière.

"Ma priorité absolue est que je veux rejouer régulièrement et être numéro un, a confié le portier à Transfermarkt. Le club m’a indirectement dit que je pouvais regarder ailleurs. Malheureusement, je me suis blessé en août (à un genou, ndlr) et donc un transfert estival a échoué."

Pollersbeck: "J'ai toujours envie de jouer"

"Bien sûr, ce n’est pas une super situation, j’ai toujours envie de jouer, a poursuivi Pollersbeck. Néanmoins, cela n’a pas changé mon attitude de toujours appuyer sur l’accélérateur. C’est à ça que servent les agents. Moi, je me concentre sur le travail au quotidien à l’entraînement."

À cause de sa blessure, Pollersbeck a été absent de l’entraînement jusqu’à début décembre. Depuis deux ans et demi et son arrivée à Lyon, il n’a joué que onze matchs sous le maillot de l’OL. En cas de départ de l’Allemand, sous contrat jusqu’en juin 2024, c’est l’expérimenté Rémy Riou (35 ans) qui pourrait prendre la place de doublure de Lopes.