Lyon: Parker se "prépare" à la succession d’Aulas

Tony Parker, président de l’ASVEL et membre du conseil d’administration d’OL Group, confie se préparer à la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL si ce dernier décide de lui passer le témoin.

Président de l’ASVEL et bientôt de l’OL? L’idée de voir Tony Parker à la tête du club de football de Lyon n’est pas nouvelle. Mais le principal intéressé confirme s’y intéresser toujours autant dans le cas où Jean-Michel Aulas, en poste depuis 1987, décide de lui passer la main. L’ancien meneur des San Antonio Spurs ne veut pas presser les choses.

"Pourquoi pas, a déclaré l’ancienne star du basket français dans l’émission En Aparté sur Canal+. J’adore le foot, j’adore le basket. Maintenant, l’Asvel et l’OL, c’est la même famille. L’OL est entré dans notre capital depuis deux ans et demi et ça se passe très bien. J’espère que Jean-Michel sera avec nous pendant encore très longtemps. Et le jour où il voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare."

"Le meilleur président tous sports confondus en France"

"Tony coche à peu près toutes les cases", avait confié Aulas en 2020 au sujet de "TP". "J’ai beaucoup d’affection pour Jean-Michel Aulas, c’est selon moi le meilleur président, tous sports confondus en France, de ces 30 dernières années, a poursuivi Parker sur Canal+. C’est incroyable tout ce qu’il a construit. Après, tu aimes ou tu n’aimes pas, mais tu ne peux que respecter ce qu’il a fait avec ce club."

Depuis décembre 2019, OL Groupe, la holding cotée contrôlant l’Olympique lyonnais, possède 31,67% du capital de l’Asvel. Tony Parker a également intégré le capital d’OL Reign à Seattle (franchise de foot féminin), en parallèle de son partenariat dans le développement international en Chine et aux Etats-Unis. La coopération entre les deux entités doit se prolonger avec la construction d’une Arena à Décines-Charpieu, juste à côté du stade de l’OL, qui accueillerait les basketteurs à partir de 2023.