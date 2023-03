Marseille-Strasbourg: "On était meilleurs que l’OM", assure Antonetti

Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Strasbourg, regrette le match nul arraché par son équipe à Marseille (2-2) malgré une remontada miraculeuse en toute fin de match.

Le scénario du match aurait pu réjouir Frédéric Antonetti. Mais l’entraîneur strasbourgeois nourrissait surtout des regrets après le match nul de son équipe sur le terrain de Marseille (2-2), dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1. En supériorité numérique pendant plus d’une heure après l’expulsion de Leonardi Balerdi (29e), le Racing s’est retrouvé mené 2-0 avant un doublé en une minute de Jean-Eudes Aholou (88e, 89e) en tout fin de match. Pour Antonetti, les Alsaciens auraient pu quitter la Canebière avec plus qu’un point.

"L'OM marque deux buts sans occasion"

"Il y a la satisfaction d'être revenus mais aussi de la frustration par rapport au match qu'on a fait, a-t-il confié en conférence de presse. L'OM n'a pas eu d'occasion, ils marquent deux buts sur coups de pied arrêtés. L'OM fait une grosse saison mais on les a beaucoup contrariés. Dans le jeu, on a été performants, on a eu les meilleures occasions. Ensuite on revient, on peut même gagner à la fin. Je pense que ce soir on était meilleurs que l'OM, qui marque deux buts sans occasion. Notre gardien ne fait pas un arrêt. On a eu les ressources pour revenir."

"La frustration aurait été plus grande encore si on avait perdu, reconnaît tout de même l’ancien entraîneur de Bastia, Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille et Metz. Il ne fallait pas les laisser dans le confort. C'est une très belle équipe mais ce soir on l'a été nous aussi. Marseille est une belle équipe depuis huit mois, nous seulement de temps en temps."

Le technicien avait donné un mot d’ordre très clair à ses joueurs qui l’ont plutôt bien exécuté. "Il n’y a pas beaucoup de faiblesses à l’OM, a-t-il expliqué. C'est un rapport de force, il ne fallait surtout pas venir et faire un match où l’OM était dans un confort. Il faut y aller, il faut du 1 contre 1 partout et bien on va y aller en 1 contre 1 de partout et on va voir. Alors vous pouvez le perdre mais ce soir, on a été performant dans ce domaine-là. Marseille est une très belle équipe. Ce soir, Strasbourg était une très belle équipe. Mais Marseille l’a fait pendant 8 mois et nous un peu de temps en temps. Ce soir, un bon match mais on ne valide pas assez, il faut de la fiabilité et de la régularité sur la durée." Avec ce point, Strasbourg reste hors de la zone rouge (15e avec 23 points), grâce à une meilleure différence de buts (14) que Brest (16e, -16) et Auxerre (17e, -26).