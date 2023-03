OM-Strasbourg: "c’est notre faute", Mbemba enrage après le nul à domicile

Chancel Mbemba, auteur du premier but marseillais, regrette le scénario du match nul contre Strasbourg (2-2), dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 alors que Marseille menait 2-0.

Les joueurs marseillais accusent le coup après le match nul concédé face à Strasbourg (2-2), dimanche. Réduit à dix dès la 9e minute après l’expulsion de Leonardo Balerdi, l'OM pensait réussir un gros coup en menant 2-0 après des buts de Chancel Mbemba (49e) et Alexis Sanchez (76e sp). Les hommes d'Igor Tudor ont finalement craqué en toute fin de match sur un doublé de Jean-Eudes Aholou (88e, 89e). Un scénario qui agace Mbemba.

"Ça fait mal mais on lève la tête"

"C’est notre faute, a pesté le défenseur à l’issue du match. C’est un manque de concentration parce qu'on a bien géré notre match mais après, il y a des petites erreurs et on a encaissé à la fin. Ça fait mal mais on lève la tête et on va continuer à travailler."

Valentin Rongier, milieu de terrain, s’est aussi agacé de ce nul qui ralentit l’OM dans la course au podium. "Forcément, on est énervé, lance l’ancien Nantais. J’ai l’impression qu’on fait un peu toujours les mêmes erreurs, surtout en ce moment et on ne peut pas se le permettre. Ce soir, on avait une grosse opportunité. On prend ce carton rouge, on ne va pas revenir dessus. On était à 2-0, on avait fait le boulot. On doit tenir le score et on n’a pas réussi."

Igor Tudor a d’abord protesté contre la sévérité du carton rouge de Balerdi avant de regretter que son équipe n’ait pas réussi à tenir le score. Il positive et se tourne vers la suite. "C’est sûr que c’est une déception pour tout le monde, a-t-il déclaré. Les joueurs étaient évidemment déçus et tristes mais maintenant, on prend ce point et on regarde vers l'avant." L’OM est toujours deuxième du classement à dix points du PSG, leader mais sous la pression de Lens, troisième à deux longueurs. Ce nul permet toutefois à Marseille de creuser un peu l’écart sur Monaco, battu par Reims (0-1) et désormais quatrième à cinq points.