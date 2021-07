Match amical: sur quelle chaîne regarder Braga-OM

L’Olympique de Marseille entame ce mercredi la première de ses deux étapes au Portugal avec un match contre Braga (21h), 4e du dernier championnat portugais et vainqueur de la coupe nationale. Un match diffusé sur Canal + Sport.

L’Olympique de Marseille monte gentiment en puissance dans sa préparation estivale. Après avoir disputé trois premiers matches pour autant de succès, face à Martigues (3-0), Sète (2-1), puis Servette (3-1), les Marseillais vont tenter de poursuivre leur progression et leur sans-faute au Portugal, avec un premier aller-retour à Braga pour y affronter, ce mercredi à 21h, le 4e du dernier championnat portugais et vainqueur de la coupe nationale. La rencontre sera diffusée à la télévision sur Canal+ Sport.

L'OM avec toutes ses recrues

Après avoir incorporé avec succès les premières recrues estivales ces dernières semaines, Jorge Sampaoli pourra compter sur la totalité de son effectif, y compris les dernières recrues, dont William Saliba, prêté avec option d’achat par Arsenal. Toujours en défense, le Brésilien Luan Peres pourrait faire sa première apparition sur le terrain, tout comme Matteo Guendouzi, qui devrait lui aussi effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Après Braga, l’OM défiera le Benfica Lisbonne dimanche (21h).

Une nouvelle occasion pour Sampaoli de tester certains éléments de l’effectif et de peaufiner les automatismes de l’équipe dans le système qu’il a choisi de travailler pour l’installer en vue de la saison qui vient. Et elle s’annonce chargée pour les Marseillais, qui participeront à la Ligue Europa.Très actif sur le marché des transferts, l’OM n’en a peut-être pas tout à fait terminé avec les emplettes. La signature de Pol Lirola, qui a donné entière satisfaction lors de son prêt de six mois, serait en bonne voie.