Mbappé devrait encore être écarté pour la grande rentrée du PSG

Privé par le club de la tournée préparatoire en Asie, Kylian Mbappé devrait encore être écarté pour la grande reprise des joueurs du PSG cette semaine à Poissy. Son sort pour la première journée de Ligue 1 n'est pas encore tranché.

Le bras de fer se poursuit. Selon nos informations, Kylian Mbappé devrait s’entraîner avec le groupe des joueurs mis à l’écart ce lundi, pour la grande reprise du PSG après son stage en Asie. Aucune décision n'est encore prise pour la première journée de championnat le 12 août prochain (contre Lorient), mais il n'est pas impossible qu’il soit sur le banc ou en tribune. Une forme de continuité dans le conflit entre le club et son joueur, alors qu’il n’y a toujours aucune discussion entre les deux camps.

Luis Enrique, l'entraîneur parisien, ne se sent lui pas très à l’aise avec la situation de son attaquant. Une gêne dont Nasser Al-Khelaïfi a connaissance, alors que le technicien espagnol souhaite vraiment faire jouer Mbappé. Cependant, le nouveau coach du club parisien savait, en débarquant à Paris, qu’il serait face à ce dossier épineux.

Al-Khelaïfi reste ferme

La position de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas changé sur le cas Kylian Mbappé. Le dirigeant qatari ne comprend pas pourquoi le joueur n’a pas accepté la clause d’engagement de vente l’été prochain, pourquoi le club se retrouve dans cette situation jugée "incompréhensible" alors qu’il lui a tout donné.

De son côté, Luis Campos joue le conciliateur et la carte de l'apaisement dans un dossier qui n'a de cesse d'attiser les rancœurs entre les différentes parties. Le club a besoin de retrouver de l'apaisement pour protéger sa partie sportive: l'entraîneur, le staff et les joueurs. Le conseiller sportif parle tous les jours avec Luis Enrique de Kylian Mbappé et de l'évolution de la situation, sans toutefois savoir quelle sera l'issue de ce feuilleton.