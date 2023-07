PSG: "Je peux jouer à tous les postes de l'attaque", Asensio évoque son rôle et sa relation avec Luis Enrique

Au cours d’un entretien exclusif accordé à RMC Sport, Marco Asensio est notamment revenu sur son lien avec Luis Enrique, qu’il a côtoyé en sélection espagnole pendant plusieurs années. L’ancien joueur du Real Madrid a également abordé la question de son meilleur positionnement en attaque.

Il est l’un des nouveaux visages de ce PSG vers 2023-2024. Arrivé libre dans la capitale en provenance du Real Madrid, Marco Asensio s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec les champions de France en titre. À Paris, l’attaquant international espagnol va notamment retrouver Luis Enrique, qui l’a dirigé avec la Roja pendant plusieurs années.

"Nous étions ensemble au Mondial (2022, ndlr). On se connaît depuis longtemps et c’est une relation très bonne. Comme avec tous les joueurs, a assuré Asensio au cours d’un entretien exclusif à RMC Sport. On espère que nous nous en sortirons bien, qu’on fera des choses significatives et qu’on fera des belles choses ici."

Asensio a été dirigé à vingtaine de reprises par Luis Enrique en sélection entre 2018 et 2022. Lors du dernier mondial qatari, le nouveau coach parisien l’a titularisé à trois reprises, lors des deux premiers matchs de poule contre le Costa Rica (7-0) et l’Allemagne (1-1) puis face au Maroc en 8e de finale (0-0, défaite 3 tab à 0).

"Je ferai ce que me demande l'entraîneur "

Capable d’évoluer dans un rôle d’ailier gauche, d’ailier droit, de milieu offensif ou même d’attaquant axial, Asensio entend par ailleurs aider le PSG par sa polyvalence. "Je peux jouer à tous les postes de l’attaque, a-t-il poursuivi auprès de RMC Sport au sujet de son utilisation par Luis Enrique. Devant, à droite, à gauche ou en retrait. Lui, il aime les joueurs dynamiques qui peuvent bouger, sans avoir de position fixe. Mais c’est vrai que ma meilleure position, c’est dans le jeu, derrière l’attaquant, en tant que milieu offensif ou attaquant en retrait. Mais je ferai ce que me demande l'entraîneur."

Vendredi dernier, l’Espagnol a disputé ses toute premières minutes sous le maillot parisien à l’occasion du match amical contre le Havre (2-0). Aligné d’entrée par Luis Enrique, Asensio a évolué à la pointe de l’attaque parisienne avant d’être remplacé par Hugo Ekitike au retour des vestiaires sans avoir eu réussi à ouvrir son compteur buts avec le PSG.