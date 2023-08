PSG: Julien Stéphan confiant pour le physique de Dembélé, qui a mis "beaucoup de choses en place"

Julien Stéphan a abordé ce vendredi la situation personnelle d’Ousmane Dembélé alors que l’ailier de Barcelone va rapidement s’engager avec le Paris Saint-Germain. L’entraîneur qui l’a croisé chez les jeunes à Rennes ne semble pas inquiet pour la condition physique du Français malgré ses nombreuses blessures.

A la recherche d’un nouveau défi quelque mois après la fin de son aventure à Strasbourg en début d’année, Julien Stéphan figure sur les tablettes de la Fédération française de football pour succéder à Sylvain Ripoll à la tête des Espoirs. Mais en attendant d’entraîner une nouvelle équipe, le technicien continue de rester un observateur attentif du football. Interrogé ce vendredi sur l’arrivée prochaine d’Ousmane Dembélé au PSG, celui qui l’a dirigé chez les jeunes à Rennes s’est montré rassurant.

"Ousmane a mis beaucoup de choses en place sur le plan personnel avec son entourage pour chercher à trouver quelques réponses aux quelques pépins physiques qu'il a pu avoir quand il était à Barcelone, a estimé le coach breton auprès de RTL. Il a pris aussi beaucoup de maturité. C'est devenu un homme avec le sens des responsabilités. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse bien s'intégrer."

"Il met tout en place au quotidien"

Certain que 'Dembouz' constituera "un bon choix" pour le club francilien, Julien Stéphan a insisté sur les exercices réalisés par l’ailier de 26 ans pour ne pas se blesser. Et pas seulement à l’entraînement mais bien dans sa vie de tous les jours.

"Ce que je sais, c'est qu'il met tout en place au quotidien justement pour limiter le risque de blessures et pour contrecarrer les quelques difficultés qu'il a rencontrées, a encore estimé l’ancien entraîneur du Stade Rennais. Son agent fait énormément de choses pour lui mettre autour de lui une structure et des gens compétents: un cuisinier, un nutritionniste, un kiné, un préparateur physique également pour se donner le plus de chances possible."

Stéphan a une autre explicaition pour les blessures de Dembélé

Julien Stéphan n’a pas non plus manqué de rappeler que les blessures musculaires à répétition d’Ousmane Dembélé à Barcelone étaient surtout liées à son style de jeu. Selon lui, le champion du monde 2018 possède un football très exigeant pour le corps. Et malgré une bonne hygiène de vie, le pépin physique peut arriver.

"Les blessures, ce n'est pas toujours lié à une problématique d'hygiène de vie, c'est aussi parfois inhérent à la blessure musculaire et à sa spécificité, a défendu l’entraîneur de 42 ans. Surtout pour un joueur qui joue aussi beaucoup sur ses qualités athlétiques."