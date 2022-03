Mbappé discute aussi avec le PSG pour les sponsors

S'il a boycotté les opérations sponsoring de l'équipe de France, Kylian Mbappé a aussi engagé des discussions avec le PSG sur les partenariats. Celles-ci se déroulent dans un climat d'ouverture.

Il n’y a pas qu’avec l’équipe de France que des discussions ont été ouvertes depuis plusieurs mois sur l’image de Kylian Mbappé. C’est aussi le cas avec le Paris Saint-Germain, sans que cela n’ait provoqué de problèmes du même ordre qu’à Clairefontaine mardi matin. Paris s’est montré ouvert à la discussion avec son attaquant, avec une ouverture encore plus importante en cas de signature d’un nouveau bail.

Des clauses dans les contrats du PSG

Comme en équipe de France, les joueurs parisiens ont l’obligation de participer à des journées de travail dédiées aux partenaires du club. Il existe aussi, dans leur contrat, des clauses empêchant d’avoir des partenaires économiques individuels concurrents de ceux du PSG, à l’exception des équipementiers.

Mardi, Kylian Mbappé n'a pas participé aux obligations sponsoring et marketing prévues pour les joueurs de l'équipe de France. Une décision justifiée par ses représentants, mercredi dans un communiqué transmis à l'AFP, qui ont précisé que cet incident n'était "en rien une rébellion".

L'entourage du champion du monde 2018 conteste la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque international signe, avant sa première sélection, et qui contient notamment des obligations vis-à-vis des partenaires de la FFF. En échange de cet engagement, chaque joueur reçoit 25.000 euros par match disputé.

Le Graët veut discuter avec Mbappé

Mbappé l'a signée en 2017 mais "cette convention n'a jamais été renégociée depuis et est réputée valable pour chaque joueur jusqu'à la fin de sa carrière en équipe de France", expliquent ses représentants. Ces derniers affirment avoir échangé avec la FFF "à plusieurs reprises, depuis plus de trois ans" sur ce sujet, persuadés que "les conditions de cette convention ne permettent plus de développer l'image du football dans le respect des valeurs que peut porter l'institution, mais aussi de celles propres à chaque joueur de l'équipe".



"Cet épisode ne remet en rien en cause l'implication de Kylian Mbappé, son attachement à l'équipe de France, et doit servir au dialogue nécessaire autour de ces sujets", insistent ses représentants en affirmant que, depuis sa toute première sélection en mars 2017, l'attaquant "a souhaité donner ses primes à des associations caritatives". Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a émis le souhait d'avoir une conversation rapidement avec sa star, contre laquelle il n'envisage pas de sanction.