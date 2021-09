Mbappé répond à des enfants malades avec une invitation

Kylian Mbappé, qui apporte régulièrement son soutien à des enfants malades, a envoyé une vidéo à Gianni et Camille via l’association Un Sourire pour Camille. Il espère les rencontrer prochainement.

C’est une courte vidéo qui veut dire beaucoup. Vendredi soir, l’association Un Sourire pour Camille a publié sur les réseaux sociaux le message envoyé par Kylian Mbappé à Gianni et Camille, deux enfants malades qui avaient partagé il y a plusieurs semaines une vidéo à l’attention de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ils y expliquaient leur rêve de rencontrer Mbappé.

Une invitation à se rencontrer

"J’ai vu que vous êtes fans du Paris Saint-Germain, moi aussi, a commenté le Français. J’espère vous rencontrer bientôt et qu’on pourra partager plein de choses." L’invitation dont rêvaient Camille et Gianni est devenue réalité. Les deux enfants sont atteints du syndrome de Vacterl (un ensemble d’anomalies congénitales ou de malformations).

L’association Un Sourire pour Camille a pour but de réaliser les rêves des enfants malades. Une cause à laquelle Kylian Mbappé s’est régulièrement montré sensible. Il a déjà pris le temps par le passé d’envoyer des messages ou même de rencontrer plusieurs enfants malades qui l’avaient interpellé sur les réseaux sociaux ou via des associations.