Ligue 1: sur quelle chaîne regarder PSG-Montpellier

Privé de Sergio Ramos, Lionel Messi et Marco Verratti, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier pour la huitième journée de Ligue 1 ce samedi soir à 21h au Parc des Princes. Une rencontre à suivre sur Canal+ Décalé et à la radio sur RMC.

Le PSG aimerait retrouver un peu de sérénité, après le nul à Bruges il y a dix jours (1-1), en Ligue des champions, et deux victoires étriquées en Ligue 1 face à l’OL et Metz (2-1 à chaque fois). Ce sera peut-être contre Montpellier, ce samedi à 21 heures. Une rencontre à suivre en direct sur la chaîne Canal+ Décalé, mais aussi à la radio sur RMC et sur le site RMC Sport en direct commenté.

Le PSG sans Messi

Déjà absent contre Metz en milieu de semaine, Lionel Messi sera également indisponible ce samedi pour la réception des Héraultais. L’Argentin est touché au genou depuis la rencontre face à l’OL, le week-end dernier. Il a repris la course ce vendredi mais le club a indiqué qu’un "nouveau point sera fait dimanche selon l’évolution".

Messi n’a donc joué pour le moment que trois matchs avec le PSG : deux en Ligue 1 et un en Ligue des champions. Il ne sera pas le seul absent parisien ce week-end puisque Marco Verratti et Sergio Ramos sont eux aussi indisponibles. Côté montpelliérain, Mamadou Sakho est forfait alors qu’il aurait pu faire son retour au Parc des Princes, huit ans après son départ du PSG.

Après sept journées, Montpellier occupe la dixième place du classement avec neuf points, alors que Paris visera une huitième victoire d'affilée cette saison en Ligue 1.