Mehdi Benatia a relevé (et réussi) le défi de la lucarne d’Evry

De passage dans l’Essonne à Evry d’où il est originaire, l’international marocain Mehdi Benatia, 34 ans, a tenté, et réussi, le désormais célèbre défi de la petite lucarne de l’immeuble située rue Jules Vallès.

"Petit passage à la maison! C’est là où tout a commencé. 91000 Evry." Mehdi Benatia de retour aux sources. Si le défenseur central évolue désormais en Turquie au Fatih Karagumruk, il était de passage chez lui, dans l’Essonne ce vendredi. L’occasion était trop belle pour tenter le challenge de la petite fenêtre.

Depuis deux ans, c’est presque devenu un pèlerinage. La petite lucarne d'Evry située en bas d’un immeuble de la rue Jules Vallès attire jeunes et moins jeunes pour un exercice de précision qui fait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Heureux d’être là, l'international marocain s’est prêté au jeu.

"J’avais envie de montrer qu’on n’avait pas tout perdu"

"C’est l’intention qui compte. Tu viens, tu tires, c’est symbolique" lui glisse un ami à son arrivée. "Tu sais que c’est pour moi ça", rigole l’ancien joueur de la Juve avant de reconnaitre : "C’est vrai qu’on est obligé de tenter ça. Elle est là, la fameuse lucarne..."

Et puis la magie a opéré. Le natif d'Evry-Courcouronnes a relevé avec brio le challenge. Le ballon est bien passé dans la petite lucarne. La classe. "J’étais vachement stressé avant de tenter le truc, mais on a beaucoup parlé, a-t-il commenté, tout sourire, comme s'il sortait d'un match de Ligue des champions. J’avais envie de montrer qu’il y avait quelque chose, qu’on n’avait pas tout perdu." Et surtout pas la précision.