Mercato: "C'est le choix du cœur", Ekitike justifie sa signature au PSG

A seulement 20 ans, Hugo Ekitike a fait le choix de quitter le Stade de Reims pour signer au PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors qu'il aurait pu filer à Newcastle, rejoindre le champion de France était pour lui une évidence.

Le grand saut, déjà, après une seule saison de Ligue 1. Du haut de ses 20 ans, Hugo Ekitike a décidé de quitter son cocon du Stade de Reims pour dire oui à l’ambitieux projet du PSG. Il a officiellement signé samedi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une opération qui va rapporter 36 millions d’euros (avec bonus) à son club formateur. Buteur à dix reprises l’an dernier en championnat, puis freiné dans sa progression par une blessure à une cuisse, qui l’a laissé à l’infirmerie de fin février à début mai, Ekitike change totalement de dimension.

Il y a un peu plus d’un an, il évoluait encore au Danemark, prêté par Reims au club de Velje, à l’ouest de Copenhague. Désormais, son quotidien sera de s’entraîner avec certains des meilleurs joueurs au monde. Si tout va très vite pour le longiligne attaquant (1m91), lui ne semble pas du tout envahi par la pression. "C'est un mélange de plein de sentiments, de beaucoup d’émotions. Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté de m’engager avec le Paris Saint-Germain. C’est une immense fierté d’être ici", confie-t-il dans un entretien donné au site du PSG.

"Je ne doute pas"

Très courtisé cet été, Ekitike aurait pu poursuivre sa carrière en Premier League, où Newcastle a tout fait pour le convaincre de signer. Sans succès. Pour lui, rejoindre Paris était une évidence. "C'est le choix du cœur ! Je suis Français aussi, c'est le club de la patrie, de mon pays. (…) Tous les ingrédients sont réunis, donc c'est un choix logique pour moi d'être ici. Enfin, j'ai moi-même de la famille en région parisienne, et j’ai toujours suivi le Paris Saint-Germain. Tout ça a rendu très naturelle mon envie de rejoindre ce club. C’est le bon choix pour moi d'être ici !", poursuit-il. La concurrence qui l’attend en attaque ne l’inquiète pas non plus.

"J’ai toujours eu confiance en mon jeu et en moi-même. Même si j’ai surtout être hâte d'être sur le terrain pour jouer, et montrer ce que je sais faire. Je ne doute pas vraiment parce que je sais ce dont je suis capable, et j'ai hâte de pouvoir travailler pour le montrer à Paris", dit-il. Il a sans doute déjà coché la date du 9 octobre. Ce jour-là, Paris se déplacera du côté du stade Auguste-Delaune pour la 10e journée de Ligue 1.