Mercato: Faivre sèche le déplacement à Strasbourg, Brest va le sanctionner

Alors que l'AC Milan a fait une première offre au Stade Brestois pour Romain Faivre, le meneur de jeu a décidé de lui-même de ne pas faire le déplacement pour le match à Strasbourg ce dimanche. Son directeur sportif a poussé un coup de gueule dans Le Télégramme.

Romain Faivre est donc allé au bras de fer. Le meneur de jeu brestois, courtisé par l'AC Milan, avait joué en intégralité les trois premiers matchs de Ligue 1 cette saison, mais il a choisi de ne pas faire le déplacement pour la rencontre face à Strasbourg, ce dimanche. Convoqué par Michel der Zakarian, Faivre a annoncé sa décision au staff dix minutes seulement avant le rendez-vous fixé à l’aéroport, d’après les informations du Télégramme.

"Ça ne restera pas sans conséquence : personne n’est au-dessus de l’institution et on fera en sorte qu’elle soit respectée, a expliqué Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, au Télégramme. Il y aura des décisions et des sanctions qui seront prises." Lorenzi a confirmé que Faivre ne voulait "pas prendre de risques" dû aux discussions en cours pour son transfert. Mais Lorenzi n’apprécie pas que le joueur ait "pris en otage" sa propre équipe.

Florenzi parle de sanctions

Avec cette décision, Faivre pourrait même avoir mis en danger son transfert, alors que Brest assure pour l’instant avoir reçu une offre bien insuffisante du club milanais. "On prendra des décisions par rapport à son avenir […] Je n’avais aucun engagement moral envers Romain quant à un départ, a assuré Grégory Lorenzi. On a une réflexion sur nos actes pour montrer que ce ne sont pas les joueurs qui décident."

La saison passée, Romain Faivre a marqué 6 buts et donné 5 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1. Il y a encore une semaine, il était passeur décisif sur les deux buts brestois contre le Paris Saint-Germain. Des performances qui ont attiré quelques beaux prétendants, mais l’histoire jusqu’ici idyllique entre le joueur et le club breton pourrait du coup mal se terminer.